Il n’y a pas de classement UCI individuel chez les juniors. Mais Cian Uijtdebroeks est incontestablement le meilleur mondial chez les 17 et 18 ans. Il en a apporté une nouvelle preuve en remportant l’épreuve de référence Aubel-Thimister-Stavelot. Bien lancé par le contre-la-montre par équipe remporté par sa formation du Team Auto-Eder, le futur pro de Bora-Hansgrohe a ensuite profité de l’étape reine, samedi, pour faire le ménage.

Un seul coureur a su l’accrocher : le double champion de France Romain Grégoire, le récent vainqueur du Valromey (devant le Hannutois) qui avait perdu ses chances de victoire finale à cause d’un ennui mécanique. "Gagner Aubel-Thimister-Stavelot, c’est magnifique", a-t-il commenté à sa descente du podium, au micro du speaker Renaud Colette. "J’avais regardé le beau palmarès de cette course et je m’étais dit que ce serait chouette d’avoir moi aussi mon nom dans cette liste. Les côtes ardennaises sont vraiment dures, mais si tu les grimpes tranquillement, cela peut se terminer par un sprint à vingt. Je les ai donc montées à bloc, pour fatiguer mes adversaires. J’ai réussi à partir avec Romain Grégoire, avec qui je m’entends bien : il n’hésite pas à prendre les relais."

Le Français a décroché la dernière étape et le coureur d’Abolens la victoire finale, accentuant encore plus son avance au DH Challenge Ekoï (devant, désormais, le prometteur Maxence Place, 7e du classement final et 3e meilleur jeune). Maintenant, il va mettre le cap vers la Course de la Paix avant de prendre la direction des championnats d’Europe et du monde.