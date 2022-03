On l’accorde : ce n’est pas simple de prendre des points au DH Challenge Ekoï. Mais cette saison, de nombreux jeunes ont déjà fait leur apparition dans notre classement de régularité. Principalement chez les juniors et les cadets. Ils enchaînent aussi les victoires. Avec deux succès conquis chez les 17 et 18 ans et trois chez les 15 et 16 ans. Le dernier en date a été décroché par Robin Warrant.