Remco Evenepoel est devenu, à 19 ans, vice-champion du monde de contre-la-montre prenant la 2e place au terme des 54 km du parcours des Mondiaux 2019 entre Northallerton et Harrogate, mercredi dans le Yorkshire, en Angleterre. Tenant du titre, l'Australien Rohan Dennis a conservé son maillot arc-en-ciel en s'imposant en 1h05:05 devant Remco Evenepoel (1:06.14.28), 2e à 1:09. L'Italien Filippo Ganna, 3e à 1:55, prend la médaille de bronze.Remco Evenepoel monte sur le podium de ses premiers Mondiaux seniors un an après avoir décroché les titres européen et mondial du contre-la-montre et dans la course en ligne à Innsbruck. Passé professionnel en sautant la case espoirs, le jeune coureur belge, vainqueur de sa première classique WorldTour cet été à la Clasica San Sebastian, avait décroché fin juin la médaille de bronze des championnats de Belgique de contre-la-montre. En août, il était devenu champion d'Europe du contre-la-montre à Alkmaar.Remco Evenepoel est le second Belge à monter sur le podium des Mondiaux du contre-la-montre après Victor Campenaerts, médaille de bronze l'année dernière. Sa médaille d'argent est donc le meilleur résultat de la Belgique dans cet exercice...

Campenaerts, champion d'Europe en 2017 et 2018 et détenteur du record de l'heure, avait signé le 3e temps au premier pointage de Thornton Watlass, après 16,7 km. Mais une chute et un problème mécanique ont ruiné ses chances de médaille. Il se classe 11e à 2:50 de Dennis.

Troisième Belge engagé, Yves Lampaert a aussi chuté. Il termine 48e à 13:16 du vainqueur.

Revivez le contre-la-montre:



Yves Lampaert et Remco Evenepoel font aussi partie de la sélection belge pour la course en ligne qui aura lieu dimanche sur 285 km entre Leeds et Harrogate.Fair-play, Remco applaudit Dennis mais ne peut s'empêcher de grimacer. Il visait officiellement un top 5 mais il ne fait aucun doute que notre compatriote rêvait de l'or.Campenaerts en termine à la onzième place, ce qui valide la médaille de bronze de Filippo Ganna.Rohan Dennis en termine avec Roglic à ses côtés, trois minutes devant le Slovène donc. L'Australien a le temps de lever les bras sur la ligne, il devance Evenepoel de plus d'une minute.Nelson Oliveira échoue au pied du podium, sur lequel devrait donc monter Filippo Ganna.Les prétendants au podium ne reprennent rien à Remco dans les derniers kilomètres. La preuve que notre compatriote a très bien géré son effort malgré son jeune âge et la distance.Nouveau changement de vélo pour Campenaerts, qui va finir loin...Dennis passe au deuxième point intermédiaire avec 1'05" d'avance sur Remco ! L'Australien écrase tout le monde...Remco Evenepoel en termine en 1h06'14" et va s'offrir une médaille pour ses premiers mondiaux chez les pros. Enorme !Aïe aïe aïe, chute de Campenaerts ! Le podium s'envole pour le Belge, repris et dépassé par Dennis dans la foulée alors que l'Australien est parti 1'30" après lui.Filippo Ganna s'offre le meilleur temps provisoire à l'arrivée: 1h07'00"Yves Lampaert termine le chrono au ralenti, à plus de 10 minutes. Il a probablement eu un souci mécanique ou une chute.Remco confirme au deuxième point intermédiaire en creusant l'écart sur tous ceux qui l'ont précédé: 34 secondes d'avance sur Ganna, désormais.Dennis met tout le monde d'accord ! L'Australien relègue Evenepoel et Campenaerts à 19 et 20 secondes au premier intermédiaire...Roglic seulement 20e au premier intermédiaire ! Le Slovène n'y est pas et cela pourrait faire deux places sur le podium pour les Belges !Yves Lampaert s'offre le meilleur temps au deuxième point intermédiaire. Mais il y a du beau monde qui va arriver...Rohan Dennis, champion du monde en titre, est le dernier à s'élancer. On connaitra donc le vainqueur de ce chrono dans un peu plus d'une heure.meilleur temps pour Evenepoel au premier point intermédiaire ! Le Belge passe en 19'17" et relègue Ganna à 6 secondes. De son côté, Victor Campenaerts s'élance.: le Britannique Archibald s'offre le meilleur temps à l'arrivée: 1h08'16".: l'Italien Filippo Ganna établit le premier véritable temps de référence après 17 kilomètres: 19'24". Il repousse Lampaert à 24 secondes notamment. Peu de temps après, l'Irlandais Eddie Dunbar se présente en premier à l'arrivée: 1h09'52".: Remco Evenepoel s'élance et on sent que la foule voit en lui le premier prétendant à prendre le départ ! Dès les premiers mètres, le jeune loup prend le temps d'arrêter de s'arrêter de pédaler brièvement pour remonter ses couvre-chaussures, que les commissaires de course lui avaient fait baisser quelques instants avant de prendre le départ.: Yves Lampaert s'empare du 2e temps au premier intermédiaire, en 19'48", derrière Archibald. Il sera dépassé un peu plus tard par Durbridge, ce qui semble prouver que le Flandrien n'est pas en mesure de se battre pour le podium.