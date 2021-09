Championnats d'Europe: Sonny Colbrelli bat Remco Evenepoel dans un sprint à deux Cyclisme La Rédaction Plus costaud, le Belge n'a pourtant jamais pu décrocher l'Italien de sa roue. © Belga

Quelle course ! Ce championnat d'Europe disputé dans le Nord de l'Italie est parti sur les chapeaux de roue et le rythme n'a jamais diminué.



L'équipe belge s'est montrée à son avantage, en prenant les devants avec Vanhoucke, puis Dewulf et Campenaerts. Finalement, c'est Ben Hermans qui était l'ultime lieutenant de Remco Evenepoel, l'aidant à durcir la course.



A deux tours de l'arrivée, Evenepoel distançait Pogacar et Hirschi grâce à une puissante attaque, mais Cosnefroy et Colbrelli s'accrochaient. Dans la dernière ascension, le Français devait laisser filer le duo belgo-italien. Evenepoel tentait d'accélérer encore une fois mais le récent vainqueur du Tour du Beneluxe s'accrochait superbement.



Dans les derniers hectomètres, il n'y avait pas de surprise: l'Italien réglait le Belge au sprint et s'offrait le titre de champion d'Europe. Evenepoel se consolera avec la médaille d'argent après avoir décroché le bronze sur le contre-la-montre.