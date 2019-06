Jolien D'hoore (Boels-Dolmans) et Annelies Dom (Lotto-Soudal Ladies) ont dû se contenter des accessits lors du championnat de Belgique de contre-la-montre disputé jeudi à Middelkerke et remporté par Lotte Kopecky (Lotto-Soudal Ladies).

D'hoore, qui n'est pas vraiment une spécialiste du contre-la-montre, a concédé 44 secondes à Lotte Kopecky. "Je suis très satisfaite avec cette médaille d'argent. Le parcours était juste un tour trop long pour moi. Je voulais le tester une dernière fois en vue du Championnat de Belgique sur route après trois semaines de courses difficiles. C'est pourquoi j'ai pris la semaine dernière quelques jours de repos. Et maintenant, c'était le feu sur le vélo de contre-la-montre. J'ai utilisé mes wattages pendant longtemps. Je ne connaissais pas non plus les temps intermédiaires."

D'hoore est la seule de son équipe à participer au National sur route. "Je ferai face à des blocs solides comme Lotto-Soudal et Doltcini. Je devrai faire des choix tout au long de la course. Faudra-t-il prendre part à telle action ou m'intercaler dans une échappée? Je verrai comment sera la course dimanche à Gand."

Troisième du contre-la-montre, Dom défendra son titre sur route dimanche. "J'aurais signé pour cette place. Je ne m'attendais pas à monter sur le podium. J'espère pouvoir encore rouler avec ce joli maillot après dimanche, mais ce ne sera pas facile. Je ne serai pas heureuse de remettre ce maillot, surtout pas après 365 jours de plaisir."