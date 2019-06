Jeudi à Middelkerke, Wout van Aert a incontestablement été le meilleur du championnat de Belgique contre-la-montre. Le coureur Team Jumbo-Visma a couvert les 38,3 kilomètres en 44:47 soit à la moyenne de 51,30 km/h.

Van Aert a impressionné pour la première fois cette saison en remportant le contre-la-montre du Critérium du Dauphiné. Le lendemain, il a également gagné une étape en ligne. Le triple champion du monde de cyclocross participera au Tour de France. "J'espère pouvoir garder cette forme pendant un certain temps, surtout dans le Tour. Mon entraînement en altitude m'a vraiment apporté quelque chose", a affirmé van Aert, qui a enlevé son premier titre national de contre-la-montre. "Ce maillot est quelque chose de très spécial pour moi. En cyclocross, j'en ai déjà décrochés quelques-uns, mais à mon avis cela faisait trop longtemps que je n'avais plus un maillot tricolore sur les épaules. Maintenant, je l'ai en contre-la-montre. Je ne suis pas vraiment surpris non plus. Après ma victoire dans le Dauphiné, ce championnat était devenu un objectif. Cette plus haute marche du podium ne tombe pas du ciel."

"Dans le dernier tour, je n'ai pas roulé plus vite mais je n'ai pas faibli non plus. Dans les passages avec le vent contraire, j'ai dépassé la limite. Sur les parties avec le vent dans le dos, j'ai poussé le gros rapport. Dans la dernière ligne droite, j'ai tout donné. Peut-être même que ça s'est passé un peu mieux que prévu. Je progresse également dans le contre-la-montre. Quand j'ai appris qu'Yves Lampaert avait fait le meilleur temps au premier tour, c'était clair que le titre se jouerait entre nous."