Sanne Cant a remporté le titre de championne de Belgique de cyclocross pour la dixième année consécutive, samedi à Kruibeke. Cant s'est imposée devant Loes Sels et Laura Verdonschot.

Cant, 28 ans, domine les championnats nationaux depuis 2010. Elle est également double championne du monde en titre et a remporté l'Euro en 2014, 2015 et 2017.

Chez les espoirs, Axelle Bellaert a été titrée devant Marthe Truyen et Jinse Peeters. En ce qui concerne les juniores, Julie De Wilde a devancé Tessa Zwaenepoel et Kiona Crabbé.

Chez les juniors messieurs, la victoire est revenue à Ryan Cortjens (IKO-Beobank), 18 ans depuis le 8 janvier, devant Witse Meeussen, 2e et Thibau Nys, 3e. Cortjens remporte ainsi sa 9e victoire de la saison, la 7e lors de ces quatre dernières semaines.

Sur un parcours très glissant, Cant a rapidement pris l'initiative, suivie par Sels. Cant a passé sans encombre le premier obstacle, alors que Sels a glissé et perdu quelques mètres. Résultat, au premier passage sur la ligne d'arrivée, Cant comptait déjà une dizaine de secondes d'avance. Verdonschot suivait à une vingtaine de secondes. A mi-parcours, l'écart entre Cant et Sels était d'une vingtaine de secondes.

Alors que ne pas chuter était un défi sur ce parcours, Cant a réussi à contrôler la course. Elle a conservé une avance confortable et a pu ainsi savourer son dixième succès de rang. Elle égale le record de Roland Liboton chez les messieurs.