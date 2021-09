Les Belges se sont mis dans de parfaites dispositions afin de rêver au titre mondial.

La semaine dernière a confirmé que la sélection belge serait bien l’équipe à battre lors de la course en ligne du mondial, le 26 septembre. En Grande-Bretagne et à l’Euro de Trente, les hommes de Sven Vanthourenhout ont prouvé qu’ils étaient prêts à relever le défi à domicile.

Un leader épouvantail

Le cyclisme est un sport d’équipe mais il est plus facile de triompher lorsque vous disposez d’un leader supérieur aux autres. Wout van Aert marche actuellement sur l’eau comme en témoignent ses quatre succès en une semaine en Grande-Bretagne, cinq si l’on compte le classement général. "J’ai commencé cette course avec le Mondial et Paris-Roubaix en tête, j’ai pu parfaitement travailler. Je suis prêt pour les trois prochaines semaines", a averti le champion de Belgique.

