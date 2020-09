Championnats du monde de contre-la-montre: Van Aert médaille d'argent, l'Italien Filippo Ganna s'offre le titre Cyclisme N. Ch. L'Italien Filippo Ganna, 24 ans, est le nouveau champion du monde de contre-la-montre. © Belga

Le coureur de la formation Ineos-Grenadiers s'est appuyé sur un départ canon, repoussant toute la concurrence à 21 secondes et plus au premier pointage intermédiaire (après 15 kilomètres) pour assurer son succès. Le Belge Wout Van Aert terminait très fort et s'offrait une belle deuxième place, juste devant le Suisse Stefan Kung. Victor Campenaerts, dont c'était l'objectif n°1 cette saison, échoue pour sa part à une décevante 8e place.





L'évolution de la course:



- 16h30: Rohan Dennis, champion sortant, en termine à la cinquième place et laisse donc la médaille d'argent à Wout Van Aert et le bronze à Stefan Kung.



- 16h28: Dumoulin termine loin alors que Filippo Ganna arrive sur ses talons et bat le temps de Wout Van Aert de 26 secondes. Le Belge a donc repris 20 secondes à l'Italien sur la deuxième moitié du parcours mais cela ne suffit pas.



- 16h26: Kung en termine à trois petites secondes de Van Aert ! Le champion d'Europe ne sera donc pas sur le podium.



- 16h24: Wout Van Aert fait le meilleur temps provisoire ! Le Belge devance Geraint Thomas de 10 secondes, Asgreen de 20 secondes, Cavagna de 21 secondes et Campenaerts de 26 secondes.



- 16h18: Wout Van Aert est en train d'inverser la tendance avec Geraint Thomas. Sur des pointages officieux, le Belge est désormais en avance sur le Britannique. La médaille est en vue ?



- 16h15: Victor Campenaerts en termine à 15 secondes de Geraint Thomas à l'arrivée. Sauf énorme couac pour Dennis et Ganna (sans oublier Kung, Cavagna et les autres), cela signifie que le recordman de l'heure n'aura pas de médaille.



- 16h15: Rohan Dennis prend une option sur la médaille d'argent, et reste même en course pour l'or, en passant à "seulement" 20 secondes de Ganna au premier pointage.



- 16h10: Filippo Ganna explose tout ! L'Italien repousse Geraint Thomas à 35 secondes au premier pointage, après 15 kilomètres.



- 16h05: au premier pointage intermédiaire, Van Aert et Campenaerts accusent respectivement 10 et 17 secondes de retard sur Geraint Thomas. L'ancien vainqueur du Tour est parti très vite. Filippo Ganna, le grand favori du jour, n'est pas encore passé à ce pointage. Tom Dumoulin signe le même temps que Van Aert avec 10 secondes de retard sur Thomas.



- 15h54: tous les coureurs se sont élancés. Filippo Ganna est le grand favori pour le titre mondial.