Pour la première fois de l'histoire des Mondiaux, les élites messieurs et dames rouleront sur le même parcours, et donc sur la même distance (36,5 km), lors du contre-la-montre. Les chronos élites messieurs et dames sont prévus le même jour, le dimanche 18 septembre.

"Le parcours du contre-la-montre, roulant et rapide, permettra aux meilleurs spécialistes de l'exercice de tirer parti de leurs qualités spécifiques", a précisé l'UCI. "Les coureurs traverseront des lieux emblématiques de la ville australienne comme la Squire's Way, le complexe sportif Thomas Dalton, le campus de l'Université de Wollongong et le Parc Stuart situé au bord de l'océan. Les derniers hectomètres du contre-la-montre seront situés le long de Cliff Road au pied du phare emblématique de Wollongong, à Flagstaff Hill. La ligne d'arrivée se trouvera quant à elle le long du sublime bord de mer City Beach."

En ce qui concerne les courses en ligne, la course élites dames est prévue le samedi 24 septembre et la course élites messieurs le dimanche 25 septembre. Le parcours prévoit notamment une boucle autour du Mont Keira qui culmine à 473 mètres. "Cette montagne est très appréciée par les cyclistes locaux pour son ascension exigeante, ses environs subtropicaux et sa descente spectaculaire traversant Kembla Heights, Cordeaux Heights pour aboutir à l'aciérie du Port de Kembla", peut-on lire dans le communiqué.

Cette année, Julian Alaphilippe et Elisa Balsamo ont été sacrés lors de la course en ligne à Louvain. Filippo Ganna et Ellen van Dijk avaient eux remporté le chrono à Bruges.