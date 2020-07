Il est important que les championnats du monde soient de temps en temps réservés aux grimpeurs." Cette affirmation de David Lappartient, président de l’UCI, prend tout son sens à l’analyse du tracé de la course en ligne élites hommes des mondiaux 2020. Avec 249 kilomètres et plus de 4 000 mètres de dénivelé positif, le parcours de Martigny conviendra bien aux grimpeurs. Mais pas seulement…

Il suffit de se souvenir du profil de la course en ligne des JO de Rio pour savoir qu’un tracé répétant plusieurs fois une difficile ascension ne favorise pas toujours les plans d’un pur grimpeur. En 2016, Greg Van Avermaet avait magistralement tiré son épingle du jeu malgré l’exigeante montée de Vista Chinesa.

(...)