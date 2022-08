Avec Serry, Hermans, Dewulf et Lampaert: découvrez la sélection pour les championnats du monde de cyclisme

Sven Vanthourenhout a choisi ses huit hommes pour le Mondial du 25 septembre prochain. Ou plutôt les six équipiers de van Aert et Evenepoel.

Wout van Aert et Remco Evenepoel seront accompagnés par Van Hooydonck, Stuyven, Serry, Hermans, Dewulf et Lampaert lors de la course en ligne messieurs à Wollongong (Australie), dans quatre semaines.



Une semaine plus tôt, Evenepoel et Lampaert défendront nos chances sur le contre-la-montre.



