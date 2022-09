Championnats du monde de cyclisme 2022 en Australie: le programme complet, les parcours, le palmarès

Du 18 au 25 septembre, la ville australienne de Wollongong sera le théâtre des championnats du monde de cyclisme sur route.

Le programme complet (heure belge)

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Contre-la-montre élites et espoirs dames (1h35-4h30)

Contre-la-montre élites hommes (5h40 - 9h00)

LUNDI 19 SEPTEMBRE

Contre-la-montre espoirs hommes (5h20 - 9h00)

MARDI 20 SEPTEMBRE

Contre-la-montre juniores dames (1h30 - 3h05)

Contre-la-montre juniors hommes (5h20 - 9h00)

MERCREDI 21 SEPTEMBRE

Relais mixte contre-la-montre (6h20 - 9h05)

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

Course juniors hommes (2h15 - 3h35)

Course espoirs hommes (5h00 - 9h10)

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Course élites et espoirs dames (4h25 - 9h00)

Course juniores dames (0h00 - 1h50)

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Course élites hommes (2h15 - 8h50)

A la télévision

, le contre-la-montre individuel sera à suivre ce dimanche en direct sur Tipik, tout comme la course en ligne masculine U23 le vendredi 23 et la course en ligne féminine le samedi 24. La course en ligne masculine du dimanche 25 septembre sera quant à elle diffusée en direct sur La Une.

Le contre-la-montre individuel masculin: dimanche 18 septembre

Le circuit des contre-la-montre, long de 35,8 km, est tracé en ville, à Wollongong.

C’est en 1994 que la fédération internationale a créé un championnat du monde de contre-la-montre individuel.

Vingt-huit champions ont été couronnés depuis la création de l’épreuve, en 1994 à Catane où s’imposa le Britannique Chris Boardman.

Aucun Belge n'a gagné jusqu'ici, mais l'an passé, Wout Van Aert, deuxième, et Remco Evenepoel, troisième, ont offert deux nouvelles médailles à la Belgique, portant à cinq, son total lors des quatre dernières éditions. Fabian Cancellara et Tony Martin ont été couronnés à quatre reprises. Michael Rogers s'est imposé trois fois.

Les derniers vainqueurs du contre-la-montre des Championnats du monde

2002 Santiago Botero (Col)

2003 Michael Rogers (Aus)

2004 Michael Rogers (Aus)

2005 Michael Rogers (Aus)

2006 Fabian Cancellara (Sui)

2007 Fabian Cancellara (Sui)

2008 Bert Grabsch (All)

2009 Fabian Cancellara (Sui)

2010 Fabian Cancellara (Sui)

2011 Tony Martin (All)

2012 Tony Martin (All)

2013 Tony Martin (All)

2014 Bradley Wiggins (G-B)

2015 Vasil Kiryienka (Blr)

2016 Tony Martin (All)

2017 Tom Dumoulin (P-B)

2018 Rohan Dennis (Aus)

2019 Rohan Dennis (Aus)

2020 Filippo Ganna (Ita)

2021 Filippo Ganna (Ita).

Les résultats en 2021: 1. Filippo Ganna (Italie) les 43,3 km en 47 : 48 (Moy. : 54,355 km/h) ; 2. Wout van Aert à 0:05 ; 3. Remco Evenepoel 0:43 ; 4. Kasper Asgreen (Dan) 0:46 ; 5. Stefan Küng (Sui) 1:06 ; 6. Tony Martin (All) 1:17 ; 7. Stefan Bissegger (Sui) 1 :25 ; 8. Ethan Hayter (G-B) 1:26 ; 9. Edoardo Affini (Ita) 1:49 ; 10. Tadej Pogacar (Slo) 1 :53 ; 11. Maximilian Walscheid (All) ; 12. Jos Van Emden (P-B) 1:54 ; 13. Nelson Oliveira (Por) 1:55 ; 14. Rémi Cavagna (Fra) 1:58 ; 15. Jan Tratnik (Slo) 2:04 ; 16. Daniel Bigham (G-B) 2:11 ; 17. Mikkel Bjerg (Dan) 2:15 ; 18. Lawson Craddock (Usa) 2:37 ; 19. Ryan Gibbons (Afs) ; 20. Hugo Houle (Can) 3:03...

Le Championnat du monde en ligne: dimanche 25 novembre (275 km entre Hellensburg et Wollongong)

Couru pour la première fois au Nurburgring (Allemagne) en 1927 (succès de l’Italien Alfredo Binda), le championnat du monde des professionnels a été précédé de six ans par l’épreuve réservée aux amateurs. Le championnat du monde des professionnels a été disputé tous les ans depuis sa création, à l’exception des années 1939-1945. C’est la deuxième fois que les Mondiaux ont lieu en Australie après ceux disputés à Geelong en 2010.

La course des élites messieurs aura lieu entre Hellensburgh et Wollongong, en Nouvelle-Galles du Sud, à une centaine de kilomètres au sud de Sydney, sur la distance de 275 km, ce qui en ferait le deuxième plus long de tous les temps après celui de Villach, en 1987, 276 km. Les coureurs effectueront d’abord une partie en ligne en bordure de l’océan avant de rejoindre Wollongong où les attendent deux circuits différents à couvrir plusieurs fois. Le premier comprend notamment l’escalade du Mont Keira (8,7 km à 5 %), puis le circuit local de 17,5 km avec la montée du Mont Pleasant (une côte de 1,1 km à 7,7 % avec un passage à 13 %).

Quatre-vingt-huit champions ont été couronnés au total. Ce sont des coureurs appartenant à dix-sept pays qui ont été sacrés au moins à une reprise champion du monde.

Avec 26 succès, la Belgique mène largement devant l'Italie (19), la France (10), les Pays-Bas (7), l'Espagne (6), la Suisse, les États-Unis et la Slovaquie (3), l'Allemagne et la Grande-Bretagne (2), l'Irlande, l'Australie, la Lettonie, la Norvège, le Portugal, la Pologne et le Danemark (1).

Les derniers vainqueurs de la course en ligne des Championnats du monde

2002 (Zolder/Bel) Mario Cipollini (Ita)

2003 (Hamilton/Can) Igor Astarloa (Esp)

2004 (Vérone/Ita) Oscar Freire (Esp)

2005 (Madrid/Esp) Tom Boonen

2006 (Salzbourg/Aut) Paolo Bettini (Ita)

2007 (Stuttgart/All) Paolo Bettini (Ita)

2008 (Varèse/Ita) Alessandro Ballan (Ita)

2009 (Mendrisio/Sui) Cadel Evans (Aus)

2010 (Geelong/Aus) Thor Hushovd (Nor)

2011 (Copenhague/Dan) Mark Cavendish

(G-B) ; 2012 (Valkenburg/P-B) Philippe Gilbert

2013 (Florence/Ita) Rui Costa (Por)

2014 (Ponferrada/Esp) Michal Kwiatkowski (Pol)

2015 (Richmond/Usa) Peter Sagan (Svk)

2016 (Doha/Qat) Peter Sagan (Svk)

2017 (Bergen/Nor) Peter Sagan (Svk)

2018 (Innsbruck/Aut) Alejandro Valverde (Esp)

2019 (Harrogate/G-B) Mads Pedersen (Dan)

2020 (Imola/Ita) Julian Alaphilippe (Fra)

2021 (Louvain/Bel) Julian Alaphilippe (Fra).

Les résultats en 2021: 1. Julian Alaphilippe (Fra) les 268 km en 5h56 : 34 (Moy. : 45,150 km/h) ; 2. Dylan Van Baarle (P-B) à 0 :32 ; 3. Michael Valgren (Dan) ; 4. Jasper Stuyven ; 5. Neilson Powless (Usa) ; 6. Thomas Pidcock (G-B) 0:49 ; 7. Zdenek Stybar (Tch) 1:06 ; 8. Mathieu Van der Poel (P-B) 1:18 9. Florian Sénéchal (Fra) ; 10. Sonny Colbrelli (Ita) ; 11. Wout Van Aert ; 12. Markus Hoelgaard (Nor) ; 13. Valentin Madouas (Fra) ; 14. Matej Mohoric (Slo) 4:00 ; 15. Giacomo Nizzolo (Ita) 4:05 ; 16. Nils Politt (All) 5:25 ; 17. Guillaume Boivin (Can) ; 18. Jan Polanc (Slo) ; 19. Benoit Cosnefroy (Fra) 5:30 ; 20. Victor Campenaerts ; 21. Alexander Kristoff (Nor) 6:27...