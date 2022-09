Accueil Sports Cyclisme Championnats du monde Ancien champion du monde de contre-la-montre, Michael Rogers prévoit un duel au Mondial: "Evenepoel ou Ganna ? Je ne suis pas joueur…" Ex-triple champion du monde du chrono, l’Australien Michael Rogers préface le contre-la-montre de ce dimanche en expert. Quentin Finné Journaliste omnisports



©BELGA

Dans les entrailles du Win Entertainment Centre de Wollongong, l'antre des Illawara Hawks (club de basket évoluant au plus haut niveau australien) transformé en QG de ce Mondial 2022, sa silhouette toujours élancée file d'une salle de réunion à l'autre. Retraité des pelotons depuis février 2016 et la détection d'un problème cardiaque, l'Australien Michael Rogers (42 ans) occupe désormais le poste de Manager route et innovation au sein de l'UCI. Un titre qui englobe une multiplicité de missions. "Je pilote...