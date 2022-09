Yves Lampaert veut faire du mieux possible sur le chrono des championnats du monde: "Le parcours n’a rien de comparable avec celui du Tour à Copenhague"

Vainqueur du contre-la-montre inaugural et premier maillot jaune du dernier Tour de France, Yves Lampaert sera le second Belge engagé ce dimanche. "J'aimerais réaliser un meilleur résultat que lors de mes précédentes participations au Mondial de Chrono, lance le Flandrien, 7e à Doha en 2016. Mais ce n'est pas parce que j'ai eu le bonheur de m'imposer sur la Grande Boucle que je vais devenir champion du monde ce week-end (rires). Le parcours australien n'a pas grand-chose à voir avec le tracé danois ; il est beaucoup plus long (NdlR : 34,2 km contre 13,2) mais aussi beaucoup plus vallonné que ce que beaucoup pensaient. Il s'agit d'un tracé vraiment exigeant, sans aucun moment propice à la récupération ou presque. Ma condition est en pente ascendante actuellement, mais il faudra une journée miracle comme à Copenhague pour espérer gagner."