Le coach de Remco Evenepoel est confiant pour les championnats du monde: "Il n’a jamais été aussi fort dans le chrono"

Quatre victoires et deux deuxièmes places dans les six chronos individuels qu'il a disputés cette année : Remco Evenepoel est incontestablement devenu l'une des plus solides références mondiales dans l'exercice en solitaire. Des résultats fruits d'un travail très spécifique effectué durant tout l'hiver. "Nous avons cherché à renforcer sa masse musculaire dans un double but : améliorer sa puissance dans le chrono mais aussi le rendre plus explosif", détaille Koen Pelgrim, l'entraîneur du Brabançon chez Quick-Step Alpha Vinyl. "Nous avons également retravaillé certains détails de sa position, comme la longueur de ses manivelles, qui le rendent encore plus efficace sur le plan aérodynamique. Remco a franchi un nouveau palier cette saison dans le chrono ; il n'a jamais été aussi fort dans cette discipline. Ses résultats jusqu'ici en sont d'ailleurs la meilleure preuve."

Contrairement à l’année dernière à Bruges, le technicien néerlandais n’accompagnera par le sélectionneur national dans la voiture suiveuse dimanche dans les rues de Wollongong.

"Je n’ai effectivement pas fait le très long et coûteux voyage vers l’Australie mais je communique et travaille avec Sven Vanthourenhout. Nous allons élaborer ensemble un tableau de marche avec les allures que Remco devra tenter de respecter. Son résultat sera fonction de la fraîcheur de ses jambes du jour car s’il est dans la même condition que lors du chrono d’Alicante sur la Vuelta, il ne sera forcément pas loin de l’arc-en-ciel…"