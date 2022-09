Yves Lampaert neuvième des championnats du monde: “Je suis à ma place”

Vainqueur du contre-la-montre inaugural et premier maillot jaune du dernier Tour de France, Yves Lampaert n’a pas ajouté, dimanche, un paletot arc-en-ciel à sa garde-robe. Neuvième, le Flandrien ne s’est jamais pris à rêver sur un parcours qu’il savait moins favorable à ses qualités.

"Le tracé de la Grande Boucle à Copenhague était pratiquement trois fois plus court donc cela n'a pas grand-chose à voir comme exercice", souriait le coureur de chez Quick-Step Alpaha Vinyl. "Même si je n'ai assurément pas livré le meilleur chrono de ma carrière, je pense être à ma place. J'ai un temps pensé être parti trop vite, mais j'ai ensuite constaté que les premiers kilomètres des autres concurrents étaient aussi extrêmement rapides. Je me juge à ma place même si je n'ai pas rempli l'objectif que je m'étais assigné en voulant améliorer ma sixième place conquise sur le Mondial de Doha en 2016."

Sans aucunement se chercher d'excuse, Lampaert contextualisait tout de même une préparation qu'il ne jugeait pas comme optimale. "Dans la foulée du Tour, j'ai souffert du dos et de douleurs à la selle, ce qui n'est jamais idéal pour préparer un contre-la-montre. Les résultats de ce dimanche sont, pour certains, surprenants mais je pense que c'est plus que jamais la forme du jour qui a parlé. Certains ont visiblement mieux digérer le décalage horaire et le voyage depuis l'Europe que d'autres. Même s'il est un beau champion du monde, je ne pense pas que beaucoup de monde aurait parié sur le titre mondial de Tobias Foss…"