Cosnefroy brouille les pistes: il sera bien au départ des championnats du monde de cyclisme

Alaphilippe: "Je ne suis pas à 100% mais je me sens capable de peser sur la course"

"Pas à 100%" mais "pas pourri non plus", Julian Alaphilippe s'apprête à défendre son maillot de champion du monde de cyclisme avec un sentiment ambigu: celui de "donner le max" pour le garder, tout en avouant que le perdre le libérerait d'un certain poids.