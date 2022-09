Les championnats du monde de cyclisme vont-ils tourner en remake du film "Les Oiseaux" d’Alfred Hitchcock ?

Un phénomène bien connu en Australie. Au printemps, en période de reproduction du cassican flûteur, autrement appelé pie australienne, celui-ci se montre très agressif. Ce mercredi, l'Australie a basculé de l'hiver au printemps comme tout l'hémisphère sud. Remco Evenepoel a déjà été victime d'une attaque alors qu'il s'entraînait seul. Bauke Mollema a, lui, été attaqué à deux reprises dont ce mercredi, durant le relais mixte. "Cela semble anecdotique mais on en tient compte, on a été prévenus, il y a d'ailleurs des panneaux indiquants le danger, disait hier Thomas Voeckler, le sélectionneur français. On a emmené beaucoup de matériel de France, mais pas de casque hérissé de pics ou de cornes. Jusqu'ici, tout va bien. Seuls nos deux hommes du chrono ont été approchés par des oiseaux alors qu'ils s'entraînaient. Et Rémi (Cavagna) a fait ce qu'il ne fallait pas, il a accéléré en se lançant à leur poursuite… Je ne pense pas que dimanche, quand 180 sangliers seront lancés à fond (NdlR : il parle des coureurs), les pies approcheront. Mais on fait attention." E.d.F.