Relais mixte des championnats du monde de cyclisme: la Suisse bat l'Italie d'un souffle, les Pays-Bas très malchanceux (VIDEOS)

La Suisse est championne du monde du relais mixte, offrant une médaille d'or à Stefan Küng trois jours après son énorme désillusion dans le contre-la-montre individuel messieurs.



Küng, Bissegger et Schmid ont été les plus rapides côté masculin, battant le trio italien Ganna, Affini et Sobrero de dix secondes, avant que les femmes (Reusser, Koller et Chabbey) résistent au retour des Italiennes pour trois petites secondes. L'Australie prend la médaille de bronze à 38 secondes.





Grands favoris, les Pays-Bas se contentent d'une cinquième place après avoir perdu Mollema sur incident mécanique après seulement trois kilomètres. Pire encore: van Vleuten chutait dès le départ des filles, ruinant définitivement les chances des Oranje.

La Belgique prend elle la 8e place finale.