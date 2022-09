Onze records Strava en une seule sortie pour Wout van Aert !

Les Australiens ont décidément un sacré flair. A peine la délégation belge avait-telle posé le pied Down Under en milieu de semaine dernière, que le responsable des réseaux sociaux de ce Mondial lançait déjà l'alerte : "On peut tous oublier nos KOM les gars, les Belges ont débarqué..." Un petit message à l'humour typiquement aussie faisant référence aux records que chassent les cyclistes au travers de la plateforme Strava sur des tronçons préalablement identifiés. Mardi, lors de la plus longue sortie d'entraînement (226 kilomètres avalés à 36,1km/h de moyenne) qu'il s'est imposée depuis sont arrivée à l'autre bout du globe, Wout van Aert est ainsi devenu le King Of the Mountain (d'où l'abréviation KOM) sur… onze segments.

L'Anversois a par exemple gravi Appian Road Climb (1,7km à 4,4 % de moyenne) 7 secondes plus vite que le précédent record ou bouclé Old Princes Highway (un tronçon de 18 kilomètres) à 49,7km/h de moyenne. Des chronos supersoniques qui ont affolé les radars de Strava. La plateforme californienne a ainsi décidé d'effacer les marques du Belge, les considérant comme 'hors-norme'. "C'est vrai que Wout a accompli une partie de la sortie derrière mon scooter", soufflait le sélectionneur Sven Vanthourenhout dans un sourire.