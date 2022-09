Vlad Van Mechelen n’a pas volé sa médaille au championnat du monde junior: "Je suis heureux"

Le leader des Belges, 3e, a été le seul à tenir son rang dans une course folle et dure.

En ouverture des cinq épreuves en ligne, les juniors ont offert une course intense et débridée, finalement marquée par deux des principaux favoris. L’Allemand Emil Herzog, couronné au terme d’un sprint à deux interminable sur le développement restreint des juniors (52x14), et le Portugais Antonio Morgado ont dominé la course.

Ce dernier en a lancé la finale à 25 km du but, dans l’avant-dernière ascension du Mont Pleasant. Le futur vainqueur a attendu l’ultime ascension, dix-sept kilomètres plus loin, pour produire son effort et rejoindre Morgado à quatre kilomètres de l’arrivée.

À ce moment, le premier peloton avait déjà été réduit à un petit groupe qui perdait des unités à chaque accélération au point qu’un seul Belge resta en lice, Vlad Van Mechelen, leader de l’équipe dirigée par Carlo Bomans. Troisième, le coureur de Bertem, près de Louvain, a d’ailleurs remporté le bronze, un peu moins d’une minute derrière les deux plus forts. Van Mechelen a apporté une quatrième médaille à la délégation belge.

"Sur la fin, nous étions tous à la limite, mais je suis resté calme même si les deux dernières ascensions ont été terribles", a expliqué le Brabançon. "J'ai préféré entamer le sprint à l'arrière pour bénéficier de l'aspiration. Je suis très heureux. Je n'avais pas osé le dire mais seule une médaille pouvait me satisfaire."

Les trois médaillés rouleront dans la catégorie des espoirs en 2023. Herzog évoluera au sein de l’équipe Hagens Berman Axeon d’Axel Merckx, tout comme Morgado. Celui-ci devrait passer pro ensuite chez UAE et l’Allemand chez BORA. Quant à Vlad Van Mechelen il rejoindra le groupe DSM U23.