Frissons garantis: le "We are the champions" de Remco Evenepoel et ses équipiers (VIDEO)

Depuis le sacre de champion du monde de Remco Evenepoel, ce matin vers 9 heures (heure belge), les vidéos de fête affluent dans tous les sens, qu'elles viennent d'Australie, de Schepdael ou d'ailleurs.

Mais en voilà peut-être une qui vous fera vibrer plus que les autres. Un "We are the champions" entonné par tout le clan belge dans la nuit australienne. On y voit Remco Evenepoel entouré de Nathan Van Hooydonck, à sa droite, et de Pieter Serry, à sa gauche. A l'avant plan, le sélectionneur Sven Vanthourenhout s'en donne à coeur joie.