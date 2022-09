Schepdael en fête, les parents de Remco en larmes: "Maintenant on veut le voir, et sans masque" (VIDEO)

Cette fois, toute la famille de Remco était restée en Belgique. L'occasion de vivre l'exploit de son protégé depuis Schepdael, le village des Evenepoel, où les supporters ont fait la fête durant une bonne partie de la journée, ce dimanche.

De nombreux supporters ont suivi la fin du championnat du monde sur des grands écrans, au centre du village. Rapidement rejoints par les parents et la fiancée de Remco, tout ce beau monde a pu fêter ensemble un titre historique.

En larmes devant les caméras de télévision venues recueillir sa réaction, la maman Agna a d'abord livré une brève analyse: "La course s'est parfaitement déroulée et les Belges ont tout fait comme il se doit. Il n'y aura pas de critiques, cette fois." Avant de laisser place à l'émotion: "Maintenant, il nous manque vraiment. On veut le voir, le serrer dans nos bras et tout ceci sans masque buccal. Ça a été une année difficile." Une référence à tous les sacrifices faits par le nouveau champion du monde ces derniers mois. Au point de ne pas approcher ses parents depuis le début de la Vuelta, afin d'éviter tout risque de contamination au Covid.

Patrick, son papa, tient le même discours: "C'est le mérite de Remco mais aussi de sa fiancée. C'était une année très dure pour eux. Ils ont été critiqués par beaucoup de gens, y compris des grands noms du cyclisme. Mais Remco a prouvé que quand on se concentre à 100% sur un objectif on peut l'atteindre."