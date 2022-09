Un fidèle supporter belge habitué des Mondiaux: "Ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est inoubliable"

On l'a vu pendant que la Brabançonne retentissait: de nombreux supporters belges étaient présents à Wollongong pour voir Remco Evenepoel se parer d'or. La plupart vit en Australie toute l'année mais certains avaient fait le déplacement pour l'occasion.

C'est le cas de Rudy Vande Velde, un supporter venu de Waregem, que notre envoyé spécial a rencontré sur place. "On ne rate aucun championnat du monde en Europe. Et parfois on va également sur place quand la course se dispute sur un autre continent, comme ici en Australie", lâche notre homme, pas peu fier d'avoir investi 1250€ dans son billet d'avion pour vivre l'exploit de Remco Evenepoel aux premières loges. "Ce qu'on a vécu ici, c'est un moment inoubliable. Je ne suis pas prêt de regretter d'avoir fait ce déplacement."

Si Rudy a prévu de prendre quelques vacances et de visiter Canberra et Cairns après s'être concentré sur Sydney (et donc Wollongong) ces derniers jours, il sait que ses vacances sont déjà réussies grâce à Remco: "Je me souviens encore de tous les espoirs placés en Frank Vandenbroucke, à Vérone, en 1999 (victoire de Freire, NdlR). On était déjà sur place à l'époque mais cela n'avait pas fonctionné. Alors quand tout se passe bien et que la Belgique s'impose, c'est d'autant plus savoureux", dit celui qui se souvient notamment d'avoir "beaucoup crié" au bord du circuit de Valkenburg en 2012.

Rudy a également apprécié l'ambiance mise par les Belges sur place: "On devait être une bonne centaine devant le podium, et je dirais environ 500 tout autour du circuit. Car oui, chaque jour de course on faisait le tour du circuit à pied."

Une randonnée quotidienne de 17 kilomètres qui a donc pris une tournure toute particulière ce dimanche, grâce à un homme. "La saison de Remco est vraiment incroyable, il était déjà très impressionnant à la Vuelta. Mais puisqu'on avait aussi la chance d'être à Innsbruck en 2018, cela fait déjà quatre ans que je sais que c'est un phénomène."