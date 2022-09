Remco Evenepoel doit-il disputer le Tour de France 2023 ? Quick-Step fait un pas en arrière, les observateurs en font un en avant

Depuis son impressionnante victoire à la Vuelta, nombreux sont ceux qui formulent l'envie de voir Remco Evenepoel tenter d'aller se frotter aux meilleurs du monde sur les routes du Tour de France. Dans notre podcast Radio Pelotonenregistré au lendemain du succès final de son leader dans le Tour d'Espagne, Patrick Lefevere avait même entrouvert une porte, ce qu'il n'avait pas encore fait jusque là: "Je continue à penser qu'il vaut mieux attendre 2024 pour le lancer sur le Tour, mais c'est une décision que l'on prendra en concertation avec le staff et Remco après l'officialisation des parcours des grands tours."

Mais le boss du Wolfpack a fait un pas en arrière suite au sacre de champion du monde de son poulain: "Aller au Tour de France avec ce maillot sur les épaules et la pancarte de vainqueur sortant de la Vuelta, c'est s'exposer à de nombreuses critiques si cela ne se déroule pas bien", tempère-t-il auprès de nos confrères de Sporza. Le maillot irisé pourrait donc être un contre-argument, dans une équipe où Julian Alaphilippe est bien placé pour savoir tout le poids qui est associé à cette tunique.

Le média flamand a également interrogé Klaas Lodewyck sur le sujet. Le directeur sportif de Remco Evenepoel chez Quick-Step se veut tout aussi prudent que Lefevere: "Nous n'avons pas encore parlé du Tour, nous le ferons en temps voulu. Mais nous avons toujours eu une vision à long terme avec Remco, il ne faut pas sauter d'étapes. Chaque chose en son temps."





D'autres s'impatientent

En dehors de l'équipe Quick-Step, plusieurs voix s'élèvent en faveur d'une participation du champion du monde au prochain Tour de France. Côté francophone, Rodrigo Beenkens a notamment souligné son impatience et sa curiosité à l'idée de voir le Brabançon disputer la plus grande course du monde. En Flandre, là où le débat est le plus intense, Jan Bakelants (consultant pour Sporza) a coupé court à toute forme de discussion: "Il n'y a même pas de débat, pourquoi irait-il encore perdre son temps sur le Giro ? Cela ne représenterait qu'un lot de consolation."

Quant à Eddy Merckx, qui s'est longtemps montré prudent au sujet du coureur de Schepdael, il semble lâcher du lest: "C'est lui qui doit le sentir, c'est son choix."

Il faudra probablement attendre la fin d'année pour être fixé sur le programme 2023 de Remco Evenepoel. D'ici là, le feuilleton devrait passionner toute la Belgique.