Mathieu Van der Poel a atterri à Zaventem et s'explique: "Je n'ai jamais fait de mal à personne"

Nos confrères du Laatste Nieuws ont interrogé Mathieu Van der Poel à sa descente de l'avion, ce mardi à Zaventem. L'occasion pour le quadruple champion du monde de cyclo-cross de s'expliquer sur les faits qui l'ont amené à passer la nuit au commissariat de police, la veille du sacre de Remco Evenepoel.





"On a vu des images où vous pénétrez dans les chambre des filles avant de les pousser contre le mur..." commence le journaliste. "J'ai directement avoué avoir attrapé une fille par le bras", explique alors Van der Poel. "Mais je ne l'ai certainement pas fait pour lui faire mal. Ceux qui me connaissent savent tous que je n'ai jamais fait de mal à personne. Par contre, je ne les ai pas poussées, ce n'est pas vrai. Il y a deux versions de cette histoire et en Australie c'est très difficile de s'en sortir."



Le coureur formule également des regrets: "J'ai commis une faute, je dois bien l'avouer. Je n'aurais pas dû faire cela mais c'est ainsi et plutôt prévenir quelqu'un de la réception mais il était très tard, je voulais juste aller dormir. Je ne peux malheureusement plus rien y changer. Je maintenant vais essayer de tourner la page. Je suis content de rentrer à la maison et de laisser l'équipe et mon avocat gérer la suite de cette affaire."