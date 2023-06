Sven Vanthourenhout évoque le Mondial de Glasgow : “J’ai déjà une idée précise de ma sélection”

guillement Cette fois, Wout ne sortira pas cassé du Tour.

Récemment, ils ont eu l’occasion de se mesurer l’un à l’autre dans cet exercice à deux reprises lors du Tour de Suisse. “C’est vrai mais un contre-la-montre durant une course à étapes n’est pas pareil, poursuit Vanthourenhout. Il est évident que ce championnat de Belgique leur aura donné à chacun des bonnes indications en vue des Mondiaux.” Moins pour le Brabançon de Soudal Quick-Step qui a déjà glissé dans le décor après trois minutes d’effort.

Début juillet, Remco Evenepoel partira en stage à Val di Fassa, en Italie, alors que Wout van Aert participera au Tour de France. “Wout ne roulera pas en France comme il l’a fait l’an passé, assure Vanthourenhout. Il n’en sortira plus cassé. Cette fois, son rôle sera différent au sein de son équipe. Bien sûr, il essaiera de gagner l’une ou l’autre étape, mais il ne perdra plus d’énergie à essayer de remporter le maillot vert. Il sait que le rendez-vous mondial arrive derrière et il m’a assuré en faire un objectif prioritaire. Mon expérience m’a appris que deux semaines après le Tour, un coureur qui en est sorti en pleine forme sera plus compétitif qu’un autre qui descend d’un stage en altitude.”

On l’a vu l’an dernier quand Evenepoel a surfé sur sa victoire à la Vuelta pour devenir champion du monde quinze jours plus tard. “Cela dit, cela demande de rester concentré et de se soigner parfaitement durant les deux semaines qui suivent un grand tour. Il ne faut, par exemple, pas rouler cinq ou six critériums. Ce n’est pas forcément évident mais ce n’est pas un souci pour de tels champions.”

Sven Vanthourenhout assure que les performances des Belges durant la Grande Boucle n’auront pas beaucoup d’influence sur sa sélection finale. “Pour être tout à fait honnête, j’ai déjà une idée précise de l’identité des huit coureurs qui épauleront Remco. Et ils sont d’ailleurs déjà au courant.”

Absent l’an dernier en Australie, Jasper Philipsen devrait, cette fois, être de la partie. “Il a énormément évolué ces derniers mois. Ce n’est pas qu’il est devenu plus rapide mais beaucoup plus fort.” Et d’ajouter : “Si tu prends un gars comme Jasper, ce n’est pas pour le réduire à porter les bidons. Il a un peu le même profil que Wout. Je vois cela comme un atout, pas comme un problème. J’aurai l’occasion d’en parler avec eux. Mais laissez-les d’abord gagner quelques étapes au Tour.”

Même s’ils n’ont lieu que dans un peu moins de deux mois, les Mondiaux sont déjà dans tous les esprits.