Une victoire attendue par les supporters du coureur belge, qui lui est étonné de ses performances notamment au sprint où il a pu disposer du Basque Pello Bilbao, 6ème du dernier Tour de France. "Je me suis surpris moi-même avec mon sprint", a déclaré Evenepoel.

Réalisant le trois sur trois à San Sebastian, la victoire de Remco lui donne un coup de boost au moral. "Cette victoire est bonne pour la tête et la motivation pour la deuxième partie de la saison et bien sûr aussi pour la Coupe du monde la semaine prochaine".

D'ailleurs, le Brabançon a changé son plan de bataille, voyant qu'il fallait rapidement éliminer une concurrence dangereuse. "C'était une course spéciale. Je n'avais pas prévu de partir si tôt, sur l'Erlaitz, mais mes coéquipiers étaient absents, alors j'ai décidé d'attaquer et de voir qui suivait. Nous avons formé un groupe parfait et la collaboration était bonne. Dans l'ascension finale, j'ai adopté un rythme soutenu que je savais pouvoir maintenir jusqu'au sommet".

On espère que le Belge pourra à nouveau porter le maillot arc-en-ciel l'année prochaine, et à la Vuelta qui arrive à grand pas.