Jean-Luc Vandenbroucke : "Les Mondiaux à Glasgow, c'est la 22e étape du Tour"

Qui dit changement de date dit forcément changement d’habitudes. Et on constate que pour la majorité des favoris, les semaines qui précèdent les Mondiaux se sont résumées en trois mots : Tour de France.

Parmi ces favoris, Jasper Philipsen (quatre étapes), Kasper Asgreen (une étape), Mads Pedersen (une étape) et Tadej Pogacar (deux étapes) ont levé les bras sur les routes françaises. Mais on a beaucoup vu les autres à l’avant, à l’image de Mathieu van der Poel, qui a multiplié les attaques, ou de Julian Alaphilippe, qui a passé plus de… 800 kilomètres en tête de course.

Si le Néerlandais n'a jamais caché que le Tour serait une préparation idéale pour les Mondiaux, le Français, lui, a été plus équivoque. "En fournissant autant d'efforts, j'ai aussi pensé à la suite de la saison", a-t-il dit.

Un discours lourd de sous-entendus même s'il a refusé d'affirmer clairement avoir utilisé le Tour de France comme préparation pour les Mondiaux. "Je ne pense pas comme ça, sinon Patrick Lefevere ne va pas être content", a souligné dans un sourire celui qui va tenter de remporter un troisième maillot arc-en-ciel.

Pourtant, personne n’est dupe. Habituellement très doué pour faire le bon effort au bon moment (comme lors du Tour 2019, par exemple), on a cette fois vu le coureur de la Soudal Quick-Step attaquer à tout-va, en n’hésitant pas à faire de gros efforts en début d’étape, quitte à rallier l’arrivée complètement rincé, sans la moindre possibilité de victoire. Pas un hasard.

Des échappées avec la tête à Glasgow

"De nombreux coureurs ont participé à la Grande Boucle en ayant déjà la tête à Glasgow, analyse notre consultant Jean-Luc Vandenbroucke. Les efforts effectués à l'avant par van Aert, Alaphilippe ou van der Poel ne sont pas anodins. Il suffit de regarder la composition des échappées de la dernière semaine du Tour pour s'en convaincre."

En effet : des garçons comme Kasper Asgreen, Victor Campenaers, Mads Pedersen ou Tom Pidcock ont multiplié les offensives et feront partie des favoris pour les Mondiaux.

"Physiquement, aller dans l'échappée et enchaîner les efforts est le meilleur moyen de se préparer pour la course en ligne des Mondiaux, reprend notre consultant. Les coureurs n'ont alors qu'un objectif : finir la journée complètement cramés pour se préparer au mieux."

Si le Tour a été choisi par 12 des 15 grands favoris aux Mondiaux (80 %), d’autres ont opté pour des stages. L’Irlandais Ben Healy a réalisé un stage en Espagne avant d’enchaîner Ordiziako Klasika et Clasica San Sebastian. Filippo Ganna, qui sera le leader de l’Italie à Glasgow, a, lui, choisi le Tour de Wallonie pour peaufiner sa condition après un stage à Andorre.

Côté belge, celui qui a choisi une autre préparation que le Tour se nomme évidemment Remco Evenepoel, qui a passé une bonne partie du mois de juillet dans les Dolomites avant de s'aligner sur la Clasica San Sebastian (et de la remporter) en guise de répétition générale pour Glasgow. "Il y a deux ans, Remco avait déjà gagné la Clasica sans avoir participé au Tour de France, alors que c'est une course habituellement réservée aux coureurs qui ont terminé la Grande Boucle quelques jours plus tôt", note Jean-Luc Vandenbroucke.

Le champion du monde en titre est finalement l’exception qui confirme la règle. Il avait déjà prouvé à Liège-Bastogne-Liège, à la fin du mois d’avril, qu’il possède une capacité hors norme à être très compétitif sans rythme de course. Pour rappel, il avait gagné la Doyenne au retour de son stage au Teide (Ténérife), alors qu’il préparait surtout le Giro. Il a récidivé sur la Clasica San Sebastian, samedi dernier.

Mais tout le monde ne se nomme pas Remco. La preuve : il est le seul coureur retenu par Sven Vanthourenhout à ne pas avoir participé au Tour de France, au contraire de Philipsen, van Aert, Benoot, Stuyven, Frison, Campenaerts et Van Hooydonck. Preuve que la recette Tour de France est bien connue par le sélectionneur. Qui espère voir un Belge lever les bras sur ce qui sera véritablement "la 22e étape du Tour", termine Vandenbroucke.