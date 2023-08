Championnats du monde 2023 de cyclisme en ligne : quels sont les principaux adversaires de Remco Evenepoel, Wout van Aert et Jasper Philipsen ?

Mais van der Poel, Pogacar ou encore Pedersen seront des obstacles à un nouveau triomphe belge.

À lire aussi

Mathieu van der Poel, à la conquête de sa première couronne

Peu à son aise sur le Tour de France, Matthieu Van Der Poel aura soif de revanche sur ces championnats du monde. Le parcours, long de 271 kilomètres, semble lui sied à merveille. Déjà vainqueurs de Milan-San Remo et de Paris Roubaix en 2023, les courses d’un jour sont celle ou le Néerlandais s’illustre mieux. Jamais titré sur route, le petit-fils de Raymond Poulidor ne visera rien d’autre que le sacre en terres écossaises. À condition qu’il puisse cette fois-ci prendre le départ, lui, qui avait été arrêté par la police le matin même de la course l’an dernier.

Mads Pedersen, le caillou dans la chaussure de Jasper Philipsen ?

Cette édition des championnats du monde sur route pourrait bien faire l’objet d’une arrivée massive. Et le Danois semble être le plus armé pour rivaliser avec “Jasper Disaster” en cas de sprint. Sa victoire à Limoges lors du Tour de France en atteste. De plus, le coureur de Lidl Trek sera bien entouré, puisque Mattias Skjelmose, Kasper Asgreen et Magnus Cort Nielsen l’accompagneront. Sans compter Michael Morkov qui serait un lead-out parfait pour lui en cas de sprint. Déjà sacré en 2019 sur les routes de Harrogate, le coureur de 27 ans sera à la recherche d’un deuxième maillot arc-en-ciel.

À lire aussi

Julian Alaphilippe, pour sauver sa saison

La Classic de l’Ardèche et une 2e étape sur le Critérium du Dauphiné, tel est le bilan famélique de Julian Alaphillipe en 2023. Mais, il ne faut pas sous-estimer l’orgueil d’un champion. Qui plus est lorsqu’il compte deux sacres mondiaux. Également vainqueur de 6 classiques dont Milan-San Remo en 2019, le Français a déjà prouvé à maintes reprises qu’il était à l’aise sur les courses d’un jour. La petite bosse de 200m située à 2 kilomètres de l’arrivée pourrait lui permettre de s’envoler vers un troisième maillot arc-en-ciel. Et ainsi, rejoindre Sagan, Merckx, Freire, Van Steenbergen et Binda dans le cercle très fermé des triples champions du monde.

Tadej Pogacar, pour rentrer un peu plus dans l’histoire

Voir Tadej Pogacar au départ d’une course n’est jamais une bonne nouvelle pour ceux qui y participent. Battu par K.O lors du Tour de France, le Slovène aura sûrement à cœur de remettre les pendules à l’heure dans les rues de Glasgow. Bien que le parcours de ces mondiaux ne soit pas celui sur lequel ses qualités devraient s’exprimer le mieux, Pogi sait s’adapter à tous les terrains. Ses 4 monuments, à 24 ans seulement, en sont la preuve. En cas de victoire, il serait le premier slovène de l’histoire à revêtir le maillot de champion du monde sur route.

Kasper Asgreen, l’autre atout danois

Le 20 juillet dernier, Kasper Asgreen est entré dans la catégorie des vainqueurs d’étapes sur le Tour de France. Et quelle victoire ! Plus de 180 kilomètres d’échappée pour finalement s‘imposer au sprint à Bourg-en-Bresse. Lauréat du Tour des Flandres en 2019, le Danois fait partie de ceux qui peuvent se rêver en arc-en-ciel ce dimanche en Écosse.

Christophe Laporte, le vice champion du monde

Si Remco Evenepoel n’avait pas réalisé son show à Wollongong, l’an dernier, Christophe Laporte aurait probablement arboré le maillot de champion du monde durant ces 11 derniers mois. Vainqueur de deux classiques flandriennes au mois de mars dernier, le coureur français semble avoir passé un nouveau cap cette saison. Si Julian Alaphilippe n’est pas dans un grand jour ce pourrait bien être lui le leader Bleu Blanc Rouge, d’autant que le tracé semble lui convenir.

À lire aussi

Dylan Van Baarle, la roue de secours de MDVP

Ce n’est pas le Néerlandais que l’on attend en arc-en-ciel dimanche soir au nord de l’île Britannique. Et pourtant, Dylan Van Baarle pourrait bien jouer les trouble-fêtes dimanche à Glasgow. Lauréat de Paris Roubaix en 2022 et Champion des Pays-Bas sur route en titre, le coureur de la Jumbo-Visma sera un sérieux outsider.

Michael Matthews, cette fois-ci c’est la bonne ?

4 tops 5 en 10 participations mais aucune victoire. Voici le bilan de Michael Matthews sur les championnats du monde sur route. Cette édition 2023 pourrait-elle être la bonne pour lui ? Le tracé paraît être à sa mesure. En cas de victoire, il pourrait être le deuxième Australien après Cadel Evans en 2009 à se parer du maillot de champion du monde.