Sur ce circuit final atypique, la course pourrait devenir très tactique. Le placement aura également son importance au vu du nombre élevé de virages, de relances et de côtes. La force collective sera donc une donnée primordiale et la Belgique est plutôt bien lotie en la matière.

Avec trois leaders qui ont tous une vraie chance de titre et surtout une belle complémentarité, Sven Vanthourenhout vivrait sans doute comme un échec tout autre résultat que la victoire ce dimanche. Remco Evenepoel devrait être le premier à attaquer, comme à Wollongong l’année dernière, mais il possède désormais une pointe de vitesse suffisante pour dominer de nombreux coureurs au sprint. Wout van Aert pourra également se reposer sur sa pointe de vitesse après avoir suivi les plus costauds ou même fait la différence seul, comme il a pu le faire à plusieurs reprises déjà dans sa carrière. Enfin, Jasper Philipsen attendra son heure et un éventuel regroupement dans le final pour s’imposer au sprint.

Les différents bookmakers belges et même européens s’accordent à faire de Remco Evenepoel le favori n°1 à sa propre succession, avec une cote de 6 (traduction : si vous misez 1€ et qu’il s’impose, vous faites un bénéfice net de 5€). Wout van Aert le suit de près, avec une cote qui oscille entre 6 et 7 sur les différents sites de paris sportifs. Mathieu van der Poel navigue dans les mêmes eaux. Le Néerlandais était passé proche du titre en 2019, sur le dernier mondial disputé en Grande-Bretagne (Harrogate), et la technicité du parcours devrait lui convenir.

Autre nom qui sort du lot : Mads Pedersen, sacré en 2019 et réputé très à l’aise dans les conditions difficiles (la pluie est attendue ce dimanche), avec une cote qui oscille entre 9 et 10. Tadej Pogacar, vainqueur du Tour des Flandres cette saison, fait également partie des gros candidats puisqu’il semble être sorti du Tour de France avec la ferme intention de cibler ce Mondial, là où Jonas Vingegaard préférera disputer la Vuelta. La cote du Slovène est à 12.

Enfin, Jasper Philipsen est le sixième larron avec une cote qui varie de 10 à 15. Le maillot vert du dernier Tour de France a notamment montré lors du printemps dernier qu’il avait fait d’énormes progrès sur les classiques.

Loin derrière ces hommes, on retrouve Laporte, Kooij, Asgreen, Healy, Alaphilippe ou van Baarle parmi les outsiders les plus sérieux, à des cotes supérieures à 20. Vous l’aurez compris : la clé du succès, côté belge, reposera sur la capacité qu’auront les trois leaders à s’entendre et à se répartir les rôles dans le final. Une chose est certaine : la Belgique n’est pas arrivée autant armée sur un Mondial depuis de longues années.