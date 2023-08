Où suivre les championnats du monde de cyclisme 2023 à la télévision et sur vos écrans ?

La course en ligne masculine élite, qui aura lieu le dimanche 6 août sur 271 km, ainsi que le contre-la-montre, le vendredi 11 août, seront les épreuves les plus suivies. Elles seront évidemment retransmises à la télévision et sur vos écrans.

Les diffuseurs en Belgique

Pour la Belgique francophone, c’est la RTBF qui détient les droits pour ces championnats du monde de cyclisme 2023.

Le service public diffusera évidemment la course en ligne élites masculine le dimanche 6 août, avec un direct dès 10h30 sur la Une. Le contre-la-montre sera quant à lui à suivre sur Tipik le vendredi 11 août à partir de 15h35.

Les autres disciplines de ce “Super-Mondial” bénéficieront également d’une couverture sur Tipik tout au long de la semaine, à partir de ce samedi 5 août.

Du côté néerlandophone, les Mondiaux 2023 seront diffusés par la VRT.

En ligne, la Dernière Heure Les Sports vous proposera, outre ses infos et analyses, un live commenté de la course en ligne masculine ainsi que du contre-la-montre.

France Télévisions et Eurosport

France Télévisions détient également les droits et sera tous les jours de l’événement en direct via ses chaînes France 2, France 3, France 4, en plus d’une offre complémentaire sur france.tv pour suivre l’intégralité des championnats du monde.

Eurosport est aussi détenteur des droits des championnats du monde 2023, comme ce sera le cas pour la Vuelta 2023. Les épreuves majeures seront diffusées sur Eurosport 1 alors que d’autres seront à suivre uniquement via Eursport.fr et l’application Eurosport.