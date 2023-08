Wout van Aert boosté par la naissance de son deuxième enfant ? Un psy du sport répond : “Les émotions positives aident le sportif”

Ce jeudi, van Aert devra lâcher la main de ses deux gamins quand il prendra la direction de l’aéroport de Zaventem où il embarquera dans un vol pour Édimbourg. L’esprit léger, mais le cœur serré ? Jef Brouwers, psychologue du sport de haut niveau, nous explique à quel point le champion de Belgique du chrono va pouvoir se servir de la venue de cette tête blonde supplémentaire dans son ménage pour être encore plus fort dimanche pour la course en ligne et le vendredi 11 à l’occasion du contre-la-montre.

guillement "Wout a une vie à côté de son métier. En cela, il est un coureur très moderne."

À quel point la naissance de son deuxième enfant peut-elle rendre Wout van Aert plus performant lors de ces Mondiaux ?

”Wout a un mental qui est orienté vers la qualité de sa vie. C’est sa priorité. Il a une vision claire de laquelle il ne se détourne jamais. Wout n’est pas un coureur classique. C’est quelqu’un qui considère le vélo comme un métier. Il le fait à fond, car il est perfectionniste, mais il considère que le cyclisme fait partie de sa vie. Il n’est pas toute sa vie. La nuance est importante. Donc, quand un bonheur survient dans sa vie d’homme, il se répercute forcément sur lui. Si tout va pour le mieux dans son entourage, Wout se sent parfaitement bien et capable de donner la meilleure version de lui-même. Mentalement, il est alors capable d’aller encore un cran plus loin. Il est complètement différent de beaucoup d’autres coureurs. C’est un très grand champion, mais il a une vie à côté de son métier. En cela, Wout est un coureur très moderne.”

À vous entendre, le cyclisme fait, donc, partie intégrante de son quotidien, mais n’est pas toute sa vie ?

”C’est exactement ça. Il a déjà montré cette approche à de nombreuses reprises. Pour lui, la famille est fondamentale. Et ça devient de plus en plus souvent le cas au sein de peloton. Sur le podium du Tour de France, on voit plein d’enfants. Ce n’était pas comme ça avant. Ça devient la normalité. Qu’un coach refuse que ses athlètes soient rejoint(e) s, à un moment ou à un autre, par leur conjoint(e) me paraît, aujourd’hui, une ineptie. Il n’y a rien de mauvais à pouvoir être entouré de sa famille lorsque l’on travaille.”

Sa femme, Sarah, l’accompagne d’ailleurs très souvent sur les courses…

”Oui, parce qu’elle a l’occasion de le faire, bien sûr. Mais cette unité, cette même philosophie de vie, rend le couple et, donc, le sportif plus fort. Cela fait partie de l’équilibre de Wout.”

Pourtant, certains coachs interdisent cela. Est-ce une erreur de leur part ?

”Il faut analyser ça au cas par cas. Tous les sportifs ne manifestent pas les mêmes besoins pour être performants. Ces entraîneurs que vous mentionnez considèrent que famille et sport sont deux choses différentes. Ils en ont la conviction. Mais celle-ci doit évoluer en même temps que la société. Un coach ne doit jamais perdre de vue qu’il n’est pas le centre du processus, qu’il doit agir selon l’athlète. Et si celui-ci se sent mieux avec sa famille près de lui, l’entraîneur doit pouvoir le comprendre. Pour obtenir les meilleurs résultats, il doit penser et programmer ses plans en fonction du sportif et des besoins qu’il manifeste.”

guillement "Quand on accepte que le contact puisse être autre que physique ou tactile, la séparation est beaucoup plus facile à vivre."

Mais justement, quand on est jeune papa et qu’on doit quitter son bébé durant deux semaines, c’est quand même un déchirement, non ?

”Je pense que la période du Covid a changé le monde de manière phénoménale. Maintenant, on peut se voir à distance, se parler en vidéo. Et quand on accepte que le contact puisse être autre que physique ou tactile, cette séparation est beaucoup plus facile à vivre. Quand je suis en vacances, je n’ai pas de problème à travailler avec un sportif qui me le demande, alors qu’avant c’était impossible. L’intelligence virtuelle fait désormais partie de nos vies. Elle nous la facilite même. On peut échanger à travers un écran, même si ça ne remplacera jamais le contact physique.”

Quand ils obtiennent un bon résultat peu de temps après la naissance de leur enfant, les sportifs tiennent presque tous le même discours : “Mon bébé m’a rendu plus fort.” Comment analysez-vous ça ?

”C’est une conviction qu’ils ont et c’est sans doute le cas. Je m’explique : la naissance est un moment très positif – peut-être le plus beau de tous pour un père – et génère des émotions positives, de l’euphorie. Quand on devient papa, on le célèbre, on le fête. Or, tout événement positif donne de l’énergie. Les émotions positives aident toujours un sportif à avoir plus de force mentale et davantage de force physique. Wout est assurément dans ce cas de figure. Je suis convaincu que la naissance de son deuxième fils va lui servir pendant les Mondiaux. Je suis persuadé que lorsque ça va moins bien sur le vélo, Wout pense au bonheur qui l’attend avec sa famille, et que ça le rend plus fort mentalement.”