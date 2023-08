Championnats du monde de cyclisme 2023: la Belgique éliminée de la poursuite chez les messieurs et du sprint chez les dames

Le Danemark a réussi le meilleur temps en 3:46.816, largement devant la Nouvelle-Zélande (+2.297) et l’Italie (+3.592) menée par Filippo Ganna et Jonathan Milan entre autres. L’Australie, la France, le Canada, l’Allemagne ont complété le tableau avec le Japon.

Le 1er tour débutera vendredi à 19h42 (heure belge).

Les qualifications du sprint par équipes dames n’ont pas souri à la Belgique non plus, qui a terminé 12e en 48.930 à 55,181 km/h avec Nicky Degrendele, Valerie Jenear et Julie Nicolaes. La 8e et dernière place qualificative, décrochée par la Pologne, était à près d’une seconde et demie.

La Grande-Bretagne a signé la meilleure performance en 46.072, devant l’Allemagne (+0.395) et la Chine (+0.607). Ont suivi les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, le Mexique et le Canada, ainsi que la Pologne.

Le 1er tour se déroulera à 20h03 (heure belge) et la finale débutera à 21h19 (heure belge).

”L’année dernière aux championnats du monde en France, avec de moins bons vélos, nous avons roulé plus d’une seconde plus vite (3:52.480, ndlr)”, a soupiré le premier coureur Gianluca Pollefliet. “Je ne suis pas du tout satisfait. Pas même individuellement, car j’aurais aimé rester en tête un peu plus longtemps. Nous voulions absolument courir sous les 3:50 ici, mais nous sommes quatre secondes trop lents. Cela fait mal.”

La préparation a été difficile pour l’équipe belge. “Tuur Dens est récemment tombé malade”, a déclaré Pollefliet. “Quatre semaines avant Glasgow, nous avons roulé très vite, 3:49 je crois, mais les dernières semaines n’ont pas été excellentes. Lindsay De Vylder est également tombé malade. C’est cette vitesse qui nous a manqué.” Présent aux championnats d’Europe U21 avec Noah Vandenbranden à la mi-juillet, Gianluca Pollefliet a également évoqué une baisse de régime dans son chef.

En février dernier, les Belges avaient battu le record de Belgique en 3:51.186 lors de la première manche de Coupe des Nations de la saison à Jakarta, en Indonésie.

”On peut dire quand c’est bien, mais aussi quand c’est mal”, a réagi Noah Vandenbranden. “La préparation n’était pas optimale. Aujourd’hui, nous allons bien, mais pas ces dernières semaines. Nous n’avons pas été en mesure de confirmer nos performances des dernières années, tout en roulant avec un meilleur matériel. Ce n’est pas agréable de descendre comme ça. Mais il n’y a rien que nous puissions faire pour l’instant.”