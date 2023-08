Glasgow, un bon souvenir pour Campenaerts et van Aert, médaillés au championnat d’Europe en 2018

Cela peut paraître un peu tardif, comme timing. Mais cela peut en partie s’expliquer par le fait que parmi les huit coureurs cités ci-dessus, quatre connaissent déjà bien Glasgow. Et pour cause : ils ont participé aux championnats d’Europe 2018, qui se disputaient dans la ville écossaise, sur un parcours partiellement similaire à celui des Mondiaux 2023.

Le début de la mue de van Aert

Et pour la plupart d’entre eux, le souvenir de cet évènement est (relativement) positif. Commençons par Wout van Aert, qui a signé l’un de ses premiers résultats probants sur route en se classant troisième de la course en ligne, derrière Matteo Trentin (Italie) et Mathieu van der Poel (Pays-Bas). Agé de seulement 23 ans, celui qui était alors plus connu pour ses performances dans les labourés que sur la route entamait sa mue vers les sommets. Mais fidèle à lui-même, il aurait préféré faire encore mieux. “Je suis un peu déçu car je pensais avoir ma chance au sprint mais je dois me contenter de la troisième place”, avait indiqué van Aert, qui avait ce jour-là à ses côtés un équipier qu’il retrouvera ce dimanche en la personne de Jasper Stuyven.

Campenaerts doré sur le fil du rasoir

Pour Victor Campenaerts, ce n’est pas de bronze dont il avait été question mais bien d’or. L’Anversois avait remporté le contre-la-montre du championnat d’Europe pour la deuxième fois en deux ans, après 2017. Une victoire acquise sur le fil du rasoir… et c’est le moins que l’on puisse dire. Le Belge avait devancé l’Espagnol Jonathan Castroviejo, au terme des 45,7 km du contre-la-montre, pour… 63 centièmes de secondes ! Un écart infime mais suffisant. Yves Lampaert, également engagé dans l’épreuve, avait pour sa part été moins chanceux puisqu’il avait dû se contenter de la médaille en chocolat, en terminant à la quatrième place, à trois secondes du podium.

Et Remco Evenepoel et Jasper Philipsen ? Les puristes se souviendront qu’ils participaient eux aussi aux championnats d’Europe, en 2018. Mais pour les épreuves juniors (pour Remco) et espoirs (pour Jasper), la ville d’accueil n’était pas Glasgow mais Brno, en République Tchèque. Il n’empêche que pour Evenepoel, le souvenir reste merveilleux puisqu’il avait non seulement remporté le titre de champion d’Europe juniors sur la course en ligne mais aussi celui sur le contre-la-montre. Les prémices d’une irrésistible ascension.