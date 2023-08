Il va rouler aux Mondiaux sous les couleurs du Vatican: qui est Rien Schuurhuis, le “coureur du pape” à Glasgow  ?

À lire aussi

Un destin hors du commun

Né à Groningue au nord des Pays-Bas, Rien Schuurhuis n’est pas connu pour ses exploits sur la selle, loin de là. À son palmarès deux étapes sur le Tour de Tahiti en 2019 et une anecdotique 40e place sur le contre-la-montre des Pays-Bas en 2021. Au cours de sa carrière, le Néerlandais a roulé pour de modestes équipes. Oliver Real Food Racing, une équipe australienne de niveau continental et Black Inc Cycling Team une escouade Laotienne de même acabit. Mais, en 2022, sa carrière a emprunté un tournant inattendu lorsqu’il prit le départ des mondiaux sur route au pays des Kangourous. Et, s’il a pu rouler pour l’État du Pape, c’est parce que le coureur de 40 ans est marié à Chiara Porro, ambassadrice d’Australie auprès du Saint-Siège. Ce lien de famille le rend éligible pour se parer de la tunique Jaune et Blanche du Vatican.

Une bénédiction

Rien Schuurhuis n’est pas un cycliste qui court après la gloire sur un vélo. Non, c’est avant tout un homme qui traverse le monde et va à la rencontre des peuples. Pour le site Cath.ch il déclarait : “Le cyclisme et le sport en général m’ont permis de m’intégrer dans des communautés du monde entier. En 2009, j’ai déménagé en Australie pour arriver maintenant en Italie via l’Asie. Le coursier du Vatican voit, d’ailleurs, dans le discours du pape le reflet de son aventure personnelle : L’accent mis par le pape François sur le sport en tant que moyen de rencontre rejoint profondément ma propre expérience de vie.” En septembre 2022, il avait même déclaré à l’AFP : “Je me sens béni.”

guillement “Lors des étapes, nous étions logés dans plusieurs monastères répartis sur l’île, une expérience que je n'oublierai jamais."

Nous sommes en mai 2016 sur une petite île au sud de l’Indonésie. Cette année-là a lieu la première édition du Tour de Florès, dans les contrés vallonnés de la province de l’île des sondes. Rien Schuurhuis, en bon globe-trotter qu’il est, est présent pour l’inauguration de cette course hors du commun. Non pas, de par son âpreté ou son plateau relevé mais bien par l’aventure spirituelle qu’elle propose aux coureurs. Toujours pour le site Cath.ch, Le Vaticanais dit avoir vécu là-bas “l’une des expériences les plus incroyables.” Et pour cause; le soir, ce n’est pas dans des hôtels que les cyclistes créchaient mais ailleurs, dans un lieu aux antipodes de la médiatisation : “lors des étapes nous étions logés dans plusieurs monastères répartis sur l’île, une expérience que je n’oublierai jamais.” Cette aventure s’inscrit finalement dans la suite logique de sa carrière, qui est une odyssée humaine plus qu’une quête de succès éternel.

Un objectif différent des autres engagés

L’an dernier sur les routes australiennes, le “coureur du pape” avait attaqué en début du parcours et s’était retrouvé dans un groupe de poursuivants. Mais, à 158 bornes de l’arrivée, il avait posé pied à terre. Éreinté, sûrement, par les 100 km de course qu’il venait d’effectuer dans la cour des grands. À bord de la voiture de l’Athletica Vaticana, Valerio Agnoli, ancien équipier de Vincenzo Nibali et d’Ivan Basso, sera là en tant que directeur sportif. Deux autres athlètes de la délégation vaticanaise iront également à Glasgow : Marcus Bergmann et Rino Alberto Bellapadrona dans la course de Gran Fondo ce jeudi. “Nous irons à Glasgow pour promouvoir correctement, et pas seulement en paroles, des valeurs importantes telles que la fraternité et l’inclusion à travers le cyclisme” a lancé Rien Schuurhuis pour le site Italy 24. Ce dimanche, allumer un cierge ne suffira probablement pas à voir “le coureur du pape” lever les bras vers les cieux à Glasgow mais l’essentiel semble ailleurs.