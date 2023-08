On vous a déjà parlé en long et en large du parcours très atypique de la course en ligne pour cette édition 2023. Avec un circuit final très “punchy” et technique, qui devrait être rendu nerveux par la pluie sur lequel six favoris se dégagent : les Belges Evenepoel, van Aert et Philipsen mais aussi van der Poel, Pedersen et Pogacar.

Mais tout ceci n’est que de la théorie et c’est évidemment la course et elle seule qui décidera du futur champion du monde. À ce propos, une surprise est-elle possible ? On se souvient notamment du sacre de Mads Pedersen qui avait décroché la première grande victoire de sa carrière à Harrogate, en 2019. On peut également citer Rui Costa, qui ne faisait pas partie des favoris à Florence en 2013 malgré son excellent Tour de France (deux victoires d’étape) deux mois plus tôt. Quant à Igor Astarloa (champion du monde à Hamilton, en 2003) et Roman Vainsteins (Plouay, 2000), leur cote était encore plus grande.

En théorie, toutes les courses peuvent accoucher de surprises. Mais le circuit de cette année nous semble être le plus propice depuis bien longtemps pour déjouer la majeure partie des pronostics. Avec ses nombreux virages et la pluie annoncée (Pedersen et Costa avaient d’ailleurs été sacrés dans des conditions similaires), Glasgow promet une course débridée, difficile à contrôler. Le peloton aura toutes les peines à organiser une poursuite derrière une échappée et voir un groupe de “lieutenants” se disputer la victoire semble possible.

Pour ce faire, il vaudrait mieux que les grandes nations soient représentées dans l’échappée. La Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et la France semblent être les collectifs les plus fournis. Cela tombe bien : ces deux dernières années, on a vu que la France et le Danemark n’avaient pas eu peur d’ouvrir la course très loin de l’arrivée. La Belgique s’en était d’ailleurs inspirée à Wollongong, un an après s’être fait secouer sur ses terres, à Louvain. Et avec Van Baarle, les Pays-Bas disposent d’un coureur résistant, capable de mener à bien une longue échappée.

Chacune de ces équipes a donc les moyens de lancer un ou plusieurs “coups tactiques” loin de l’arrivée. Ce serait une aubaine pour des outsiders un peu plus esseulés comme Fred Wright (leader de la Grande-Bretagne à domicile), Michael Matthews, Michal Kwiatkowski, Ben Healy, Nils Politt, Alexey Lutsenko ou pour des collectifs dépourvus de leader indiscutable, comme les Etats-Unis (Sheffield, Simmons, Powless et Jorgenson), la Suisse (Schmid, Hirschi, Küng), l’Italie (Rota, Trentin, Bagioli ou Bettiol) et l’Espagne (Aranburu, Garcia Cortina, Izagirre, Serrano).

Si un solide groupe se forme, un peu comme ce fut le cas à Wollongong, la Belgique devra prendre soin d’y placer une de ses meilleures cartes et de l’accompagner d’un ou l’autre lieutenant pour éviter de devoir assumer une poursuite qui s’annonce chaotique. Et si elle y parvient, peu de nations seront alors capables de ramener de l’ordre.

Mais à l’inverse de l’édition 2022, placer Remco Evenepoel dans le “bon coup” ne représentera pas une garantie de victoire puisque le circuit final est cette fois moins difficile. Et le champion du monde en titre sera forcément marqué de près. C’est là que ceux qui auront le mieux résisté aux kilomètres et aux conditions devront se montrer opportunistes pour déjouer tous les pronostics.