Remco a (déjà) rangé son beau maillot arc-en-ciel et s’avance vers la course en ligne des Mondiaux sans stress

Mardi, sur les pentes du Tourmalet, qu’il a reconnues en vue de la Vuelta, le Belge a eu l’occasion de porter pour la dernière fois son splendide maillot de champion du monde. Un voyage vers Édimbourg depuis Bordeaux, une arrivée après minuit et une courte nuit plus tard, ce privilège était (provisoirement ?) terminé. Ce mercredi, c’est avec la tunique de la sélection belge que Remco s’est entraîné. Mais cela ne lui a pas miné le moral. Bien au contraire.

Avec le sourire, même sur une route mouillée

Alors que l’encadrement de la fédération belge avait prévu un entraînement léger dans l’après-midi, quand la météo était annoncée plus favorable avec des routes sèches, Evenepoel s’est réveillé de bonne heure et de bonne humeur. À son initiative, il a décidé de décaler sa séance en fin de matinée, pour s’octroyer plus de temps de récupération en après-midi.

C’est donc sur des routes mouillées et sous un ciel menaçant que le Brabançon – habillé d’un cuissard long, d’un gilet et de jambières – a enfourché son vélo pour une sortie de deux heures, durant laquelle il a reconnu une partie du parcours du chrono du 11 août, autour de Stirling. "Une sortie cool", nous a-t-on précisé dans l'encadrement de la délégation belge dans un sourire. Avec une vitesse moyenne de... 34,5 km/h pour 60 kilomètres. Du classique Remco.

Le champion du monde en titre a aussi pris le temps de découvrir les routes calmes qui jouxtent le Double Tree Hilton Hotel de Dumblane, qui sera son lieu de résidence durant les dix prochains jours. À son retour, ce n’est pas une foule en délire qui l’a acclamé, comme à son habitude, mais une famille de lapins qui a trouvé résidence dans le jardin du magnifique établissement au style victorien. Une autre ambiance.

Un moral au beau fixe

Après avoir pris son repas, Evenepoel a axé son après-midi sur un seul mot d’ordre : le repos. Il a été massé et a sans doute pris le temps d’étudier le road book de la course en ligne de dimanche, ainsi que celui du contre-la-montre, dont le départ aura lieu à moins de dix kilomètres de son hôtel, le vendredi 11 août.

S’il est le premier membre de la délégation des hommes élites belges (voir ci-dessous) à avoir pris ses quartiers dans le château de Dumblane, le roi Remco n’y est tout de même pas seul. Les juniors féminins et masculins, qui disputeront la course en ligne ce samedi à Glasgow, sont les autres résidents de l’hôtel. Eux ont préféré effectuer leur sortie d’entraînement en après-midi, lorsque la météo était plus clémente.

Une chose semble certaine : Remco va bien. Non seulement parce que sa troisième victoire à la Clasica San Sebastian, acquise samedi dernier, lui a boosté la confiance au sortir d’un stage à Livigno qui a été aussi difficile qu’intense. Mais aussi et surtout parce que le mot qui colle le mieux à la peau du Belge est sans doute sérénité.

S’il fait partie des grands favoris des championnats du monde, le Brabançon a tout à gagner et rien à perdre, sur un parcours où presque tout peut se passer. Il sait aussi qu’en cas de non-reconduction de son titre acquis l’an dernier, le coureur de Soudal Quick Step ne devra pas reporter le traditionnel maillot d’équipe, comme ce fut le cas de Julian Alaphilippe en septembre 2022. Après sa victoire sur le parcours du championnat de Belgique à Izegem à la fin du mois de juin, le gamin de Schepdaal sait que s’il ne lève pas les bras dimanche, il portera quand même le maillot noir-jaune-rouge, avec des liserés arc-en-ciel sur les manches, durant un an.

Le prodige sait aussi pertinemment que la course en ligne n’est pas son unique objectif. Ajouter à son palmarès la ligne de champion du monde du contre-la-montre lui tient énormément à cœur et serait bien plus qu’une belle consolation. Mais attention, tout cela ne veut pas dire qu’Evenepoel n’a pas faim de reconquérir son titre dimanche. Ce serait mal connaître un garçon dont un des principaux traits de caractère est l’ambition.

Remco encore en solo ce jeudi

Le Belge de la délégation qui sera le mieux acclimaté au climat écossais (pas très différent de celui de la Belgique) et au léger décalage horaire (une heure de moins), c’est Remco. Après s’être entraîné en solitaire ce mercredi, le Brabançon fera une nouvelle sortie en solo ce jeudi, probablement en matinée, vu la météo sèche et ensoleillée (oui, oui) annoncée.

Le reste de la délégation, lui, arrivera depuis l’aéroport à partir de 15h locale (16h en Belgique). Un horaire un peu tardif qui ne permettra plus que probablement pas à van Aert, Philipsen et aux autres de réaliser un premier entraînement – ou alors très succinct – aux alentours de Dumblane.

Vendredi, par contre, aura lieu le premier entraînement collectif de la délégation belge sur le sol écossais. Un moment important puisqu’il aura lieu à Glasgow, sur le circuit final de la course en ligne qui sera entièrement fermé à la circulation pour la première fois de la quinzaine.

Samedi, il y aura également un court créneau de reconnaissance possible entre l’arrivée de la course Juniors femmes (départ 10h) et le départ de la course Juniors hommes (départ 13h), qui ont lieu sur le même circuit local que les élites. Mais il est plus probable que les Belges décident de rester dans les environs de leur hôtel pour un dernier entraînement léger avant le (très attendu) briefing tactique de Sven Vanthourenhout.