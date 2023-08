Thibaut Bernard, l’exception wallonne de la piste au Championnat du monde 2023 : “Il faut être motivé…”

Ce Liégeois entre d’ailleurs… en piste, ce jeudi, pour l’épreuve de la poursuite par équipe. Âgé de vingt ans, celui qui est également un prometteur routier au sein de la formation continentale Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team est devenu, ces deux dernières saisons, un des piliers du quatuor belge de la poursuite par équipe. Ce double champion de Belgique de la poursuite individuelle vient d’ailleurs d’obtenir une médaille de bronze au Championnat d’Europe de la discipline, chez les espoirs, un an après avoir obtenu la médaille d’argent sur ce même Euro.

Dans le top 3 européen au niveau des espoirs et dans le top 8 mondial au niveau des élites.

Thibaut, quel est l’objectif de la Belgique sur ce Mondial ?

”Il est simple : rouler le plus rapidement possible ! Nous pouvons viser le podium sur un Championnat d’Europe espoirs mais, ici, sur un Mondial, avec les élites, c’est différent. Nous voulons passer le premier tour. C’est réalisable. Sur le papier, nous sommes dans le top 8 mondial. Cela devrait passer sauf si on commet une grosse erreur lors de la qualification. Nous avons un groupe assez fort et assez homogène. Arriver en finale serait génial. Mais il y a encore une différence de niveau face à des Nations comme la Grande-Bretagne, l’Italie, la France ou le Danemark. Après, il y a toujours les Néo-Zélandais et les Australiens. Derrière, il y a le Canada, nous, l’Allemagne et parfois la Suisse.”

Thibaut Bernard a l'expérience des grands rendez-vous internationaux sur la piste avec l'équipe nationale belge. ©Belgian Cycling

Quel est votre rôle sur la poursuite par équipe ?

”L’effort est à la fois long et court. C’est à bloc du début à la fin. Mais il faut quand même bien gérer son effort ! Pour moi, la place la plus difficile, c’est la deuxième position. Celle que j’ai dû faire à l’Euro des espoirs, comme nous ne pouvions plus compter sur Tuur Dens (il n’est plus espoir), qui est une machine à ce poste ! Le deuxième doit prendre le relais après le départ qui se fait à fond, au sprint. Et il doit mettre le tempo. J’y suis arrivé à l’Euro mais cela fait quand même bien mal ! Le troisième a plus de temps pour récupérer entre le départ et son premier relais. En analysant la masse de travail, ce n’est vraiment pas une position facile ! Je préfère donc la troisième à la deuxième.”

Il y a très peu de Wallons sur la piste… Vous êtes un peu une exception…

”Oui, c’est vrai. J’ai quand même vu le Hennuyer Nicolas Aernouts chez les juniors, sur le récent Euro. Dans le passé, Lionel Taminiaux avait lui aussi participé à un Mondial chez les juniors (NdlR : l’ancien pro Jonathan Dufrasne aussi). Il n’y a pas de piste couverte en Wallonie et c’est d’ailleurs très dommage que le projet de piste à Namur ne se fasse pas. Le Wallon qui veut faire de la piste doit donc être très motivé pour aller à Gand, Zolder ou Roubaix et faire de longs déplacements…”

Comment avez-vous commencé la piste ?

”Je fais de la route depuis longtemps, depuis mes sept ans. Quand je roulais chez les cadets, au Team cycliste Hesbaye, il y avait un coach, Valery Ruelle, qui nous a emmenés sur la piste de Roubaix. Et j’ai préféré faire les meetings au sec, sur la piste, en hiver, que les épreuves de cyclo-cross dans le froid… Et puis, j’étais un gros gabarit. Cela allait mieux pour moi sur un parquet que dans la gadoue ! Pour faire de la piste, en tant que Wallon, il faut… s’accrocher. Mon papa me conduisait deux fois par semaine sur la piste, et pas qu’en hiver. Il faut beaucoup de motivation. Ces derniers temps, comme j’étais repris dans le projet poursuite, je pouvais avoir un logement par Belgian Cycling dans le cadre de la préparation du Mondial. Sinon, cela m’aurait fait beaucoup d’allers-retours pour nos entraînements spécifiques sur la piste de ces dernières semaines.”

Thibaut Bernard (à gauche) lors de l'Euro des espoirs. ©UEC

Combiner route et piste, c’est jouable ?

”Oui. Je verrai combien de temps je continue. Mais grâce à la piste, j’ai la chance de pouvoir évoluer à un échelon international. C’est mon deuxième Mondial chez les élites, ici… J’ai aussi fait deux Euros espoirs, autant chez les juniors, deux de la Jeunesse… Je participe aux manches de la Coupe des nations, un peu partout dans le monde…”

Chaque piste est différente ?

”Oui. Ce n’est jamais vraiment la même forme. L’angle des virages varie. Ce n’est jamais pentu de la même façon et nous devons donc bien prendre nos repères pour prendre les bonnes trajectoires dans les courbes. À chaque première reconnaissance, on rigole toujours, on se dit toujours que c’est une piste de m…. Mais on prend vite nos repères.”

C’est particulier, un Mondial multidisciplines ?

”Pas vraiment. Nous sommes chacun concentrés sur nos épreuves, dans des hôtels différents, avec des dates différentes. Je ne pense pas que je pourrai, par exemple, voir les épreuves sur la route. L’an passé, c’était déjà le cas lors du Championnat d’Europe, avec plusieurs sports en même temps mais nous étions dans notre bulle.”

Thibaut Bernard est double champion de Belgique de poursuite individuelle. ©- FCWB)

L’an prochain, il y aura les Jeux olympiques à Paris. Quelles sont vos chances d’y aller ?

”Ce serait bien évidemment un rêve d’être sélectionné. Mais je sais que cela sera compliqué. J’ai mes chances mais les places seront très chères. Il y en a… quatre pour trois disciplines différentes. Je pense que ceux qui font la Madison devront intégrer la poursuite par équipe ou inversement. Mais je n’ai que vingt ans, j’ai encore de la marge. Si on m’avait d’ailleurs dit tout ce que j’allais faire dans le projet poursuite à mon arrivée chez les espoirs, je ne l’aurais pas cru… Je veux donc d’abord bien profiter de ces Mondiaux plutôt que de penser aux JO de l’an prochain.”

Le programme de la piste ce jeudi aux Mondiaux