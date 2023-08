Van Aert, Philipsen et les autres ont rejoint Remco dans le château... où un mariage est célébré !

Les championnats du monde de cyclisme UCI ont officiellement commencé, ce jeudi. Et la délégation belge sur route est au grand complet. Si Remco Evenepoel est à l'hôtel DoubleTree Hilton depuis mardi, les autres coureurs sont, eux, arrivés ce jeudi, au compte-goutte. Jasper Stuyven (arrivé de Nice) et Victor Campenaerts (depuis Malaga) ont été les premiers à rejoindre Remco, avant que deux minibus composé de Sven Vanthourenthout (sélectionneur), de Serge Pauwels (adjoint), Tiejs Benoot, Yves Lampaert, Frederik Frison, Nathan Van Hooydonck, Wout van Aert et Jasper Philipsen arrivent à leur tour.