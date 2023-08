Zoom sur le parcours de la course en ligne des Championnats du monde de cyclisme 2023 :“Cela ressemble à un cyclo-cross asphalté !”

À lire aussi

Après une partie en ligne, les coureurs devront avaler le circuit de Glasgow à 10 reprises. ©ipm graphics

1. Un départ royal

Le palais de Holyrood. ©visitscotland

Le théâtre du départ de la course en ligne de ce dimanche sera royal puisque la ligne sera tracée entre le siège du Parlement écossais et… le palais de Holyrood, l’un des domaines de la famille royale britannique. Lors de ses séjours officiels en Écosse, la reine Elizabeth II s’installait dans cette ancienne abbaye posée dans le bas de la ville. Et il se pourrait bien que le roi Charles III ou l’un des représentants de la couronne britannique soit présent ce dimanche pour saluer le peloton puisque des mesures de sécurité particulière ont été demandées aux organisateurs.

Après le baisser de drapeau, les coureurs sillonneront le cœur historique de la capitale écossaise lors du défilé en empruntant les petits pavés de High Street jusqu’à proximité du château. Après cinq premiers kilomètres neutralisés, le départ réel sera donné sur Craigleith Road, dans le quartier de Comely Bank situé à la sortie de la ville.

2. Un passage sur l’autoroute et un pont à haubans de 2,7 km

Le majestueux Queensferry Corssing. ©visit scotland

Dans les premiers kilomètres de la partie en ligne de 120 kilomètres reliant Édimbourg à Glasgow, les coureurs emprunteront… quatre kilomètres d’autoroute. “C’est la toute première fois de l’histoire que le gouvernement accorde une autorisation de ce genre pour une course cycliste”, nous détaille l’un des organisateurs. Cette section du tracé empruntera aussi le très photogénique pont du Queensferry Crossing, l’un des trois ponts reliant Édimbourg au Fife, la région côtière située à l’est de l’Écosse. Long de 2,7 kilomètres, l’un des plus longs ouvrages à haubans du monde, ouvert en 2017, surplombe un bras de la mer du nord à 207 mètres de hauteur. Les larges pare-vent latéraux le rendent praticable à la circulation en cas de bourrasques et l’endroit ne devrait donc pas être propice à la création d’une bordure.

3. Des traversées de petits villages en bord de mer

Entre la traversée du pont de Queensferry et l’ascension de Crow Road, seule difficulté officiellement répertoriée sur la partie en ligne reliant Édimbourg et Glasgow, le peloton sillonnera une série de petits villages pittoresques posés en bord de mer, dont Culross (au km 32), un petit bourg typique qui a servi au tournage de la série Outlander. ” Certaines traversées sont assez étroites, et il conviendra déjà d’être bien positionné à ce moment de la course afin d’éviter d’être piégé, souligne Laurent Bezault, l’ancien coureur pro français aujourd’hui délégué technique pour l’UCI et en charge de la validation du parcours. On longe le bord de mer, mais l’essentiel des tronçons est plutôt abrité du vent et je ne pense donc pas que celui-ci aura un rôle déterminant dans le scénario de la course.”

4. L’ascension de Crow Road

À Lennoxtown, une gigantesque fresque représente Robert Millar, devenu Philippa York. ©visit scotland

Après avoir gravi une première bosse très roulante de 4,4 kilomètres à 3,4 %, le peloton escaladera ensuite Crow Road (km 88), la seule difficulté officiellement répertoriée sur la partie en ligne. Avec ses 5,2 kilomètres à 4,2 %, tracée au milieu de vastes prairies où gambadent vaches et moutons, on est évidemment très loin du profil d’un véritable col, mais cette difficulté pourrait éventuellement permettre à certaines nations de tenter d’ouvrir la course. “Je ne crois toutefois pas vraiment à ce type de scénario, juge Serge Pauwels. On sera alors à près de 200 kilomètres de l’arrivée, c’est très loin… Je m’attends plutôt au scénario classique d’une échappée matinale.”

Au bas de la descente étroite et technique, qui succède à un sommet flirtant avec les 330 m d’altitude, les coureurs passeront à Lennoxtown devant une gigantesque fresque représentant Robert Millar, le meilleur grimpeur du Tour de France 1984 devenu Philippa York. Un endroit qui n’a pas été choisi par hasard puisque cette difficulté constituait l’une des ascensions favorites de Millar lors des entraînements effectués durant sa carrière.

42 virages sur le circuit local de 14 km !

5. Le circuit local

Long de 14,3 kilomètres, le circuit local (entrée du peloton après 119,8 km) sera à parcourir à 10 reprises par les pros ce dimanche. Avec ses 164 mètres de dénivelé positif par tour, il est loin d’être plane et se décompose essentiellement en sept petites bosses : la St Vincent Street (565 mètres à 5 %, passage à 9,2 %), Gillmorehill (230 m à 4,3 %), University Avenue (250m à 5,9 %), Great George Street (325 m à 7,6 %, passage à 11 %), Kelvingrove park (400 m à 6,2 %), Scott Street (150 m à 13 %) et Montrose Street (160 m à 13 %), la dernière difficulté sur laquelle nous reviendrons plus tard.

”Mais plus que ces petites bosses, ce circuit typiquement urbain se distingue par sa technicité, juge Serge Pauwels. Nous avons compté 42 virages par tour (rires)… Vous comprenez donc mieux pourquoi je compare ce parcours à une sorte de cyclo-cross asphalté. Les relances seront incessantes et cela va user les organismes. Ce sera cette caractéristique du parcours qui impactera assurément le plus le scénario de la course, d’autant que les coureurs n’attendent désormais plus les deux derniers tours pour ouvrir les choses. Il faudra donc sans cesse veiller à être bien placé sous peine de se retrouver très rapidement piégé ou dans une position compliquée. Les principaux prétendants ne pourront que très rarement se permettre de quitter les avant-postes du peloton car il n’y a pas véritablement de temps morts sur ce circuit. J’espère d’ailleurs que nous éviterons tous les problèmes techniques et les crevaisons. C’est que le peloton risque d’avoir les allures d’un rouleau compresseur et il serait alors difficile de rentrer… Un endroit clé du circuit est sans doute la traversée de Kelvingrove Park. Le peloton y arrivera à 80 km/h avant d’emprunter des routes étroites et tortueuses dessinées pour les promeneurs. Dans la finale, si vous êtes placé plus loin que la 10e position, vous n’avez pratiquement aucune chance de réagir à une possible attaque. C’est le tronçon piège par excellence où il conviendra d’être extrêmement vigilant à chaque tour !”

6. La montée de Montrose Street

Au sommet de Montrose Street, il reste un peu moins d'un kilomètre et demi jusqu'à la ligne d'arrivée. ©quentin finné

Avec ses 160 mètres à 13 % de moyenne, Montrose Street est la difficulté majeure du circuit de Glasgow. “Si l’on l’attaquait en ligne droite à pleine vitesse, cela ne constituerait pas grand-chose, mais le virage qui précède son approche, juste au pied, va ralentir les coureurs, analyse Serge Pauwels. Une nouvelle fois, c’est la succession des virages et des relances qui va procéder à l’écrémage.”

Pour Laurent Bezault, cette ascension est toutefois suffisamment difficile que pour y faire une différence dans la finale. “C’est la chance des puncheurs qui veulent se détacher dans l’un des tout derniers tours, considère le délégué technique de l’UCI. C’est d’ailleurs pour servir de possible tremplin à ce type de coureurs que nous avons placé cette ascension si proche de l’arrivée. Au sommet, il n’y aura plus que 1,4 kilomètre jusqu’à la ligne d’arrivée et le coureur qui aura tenté de sortir ne sera pas toujours dans la ligne de mire de ses poursuivants, loin de là…”

7. L’arrivée le long de George Square

L'arrivée sera jugée le long de George Square. ©D. R.

Tracée au bord de George Square, l’une des principales places de Glasgow où est installé le City Hall, la ligne d’arrivée est précédée d’une ligne droite de 405 mètres. “Il y a, avant cela, trois virages et une chicane dans le dernier kilomètre, détaille encore Bezault. Après avoir escaladé Montrose Street, le profil du dernier kilomètre sera globalement descendant même si la ligne droite finale est plane.”

Une arrivée sur laquelle Serge Pauwels ne prédit pas un sprint massif. “Je ne crois pas à une explication de 50 ou 60 hommes, juge l’adjoint de Sven Vanthourenhout. Trop de nations vont vouloir durcir la course pour émousser les purs sprinters. Philipsen est sans doute l’un des plus résistants à ce type de scénario de course et il constituera un atout parfaitement complémentaire à Remco (Evenepoel) et Wout (van Aert) que je pense tout à fait capables d’opérer une différence sur un circuit comme celui-là.” Verdict dimanche…