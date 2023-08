Championnats du monde 2023 de cyclisme : pourquoi parle-t-on d’un “Super Mondial” cette année à Glasgow ?

Pourquoi ? Car pour la toute première fois de son histoire, l’UCI a décidé d’organiser en cette année 2023 en Écosse un super-Mondial.

Comment ? En regroupant pas moins de 13 championnats du monde répartis dans sept disciplines (route, piste, VTT, BMX, trials, cyclisme indoor et paracylisme).

Du 3 au 13 août, ce sont ainsi près de 8 000 athlètes (pros et amateurs confondus) représentant 140 pays qui se disputent les 200 maillots arc-en-ciel en jeu lors de ces onze jours de compétition.

À lire aussi

Une sorte de “mini-olympiade cycliste” qui ne dit pas son nom, imaginée par l’actuel président de la fédération internationale de cyclisme, le Français David Lappartient.

”La création et la mise en place de cet événement faisaient partie de mon programme de campagne lorsque je me suis porté candidat pour la présidence de l’UCI en 2017, précise le Breton. Je suis donc fier d’avoir tenu un engagement dans lequel je crois beaucoup. L’attribution d’un événement comme celui-là a le pouvoir de mettre en avant le vélo comme moyen de mobilité durable au quotidien.”

Tous les 4 ans

Ce super-Mondial sera désormais organisé tous les quatre ans. La prochaine édition d’un événement de ce type, d’ores et déjà attribuée au département français de la Haute-Savoie, aura lieu en 2027. Et elle sera encore un peu plus conséquente puisqu’elle regroupera six nouvelles disciplines : Gravel, enduro, pumptrack, piste juniors, e-sport et polo-vélo viendront en effet s’ajouter à un événement s’étendant du 11 au 26 septembre 2027.