Jérôme, l’autre Gilbert, participe aux Mondiaux de Glasgow : “Phil va me donner des conseils”

Avec sa compagne, Alisson Zava, ils se sont qualifiés pour les Mondiaux de Glasgow lors de la Gran Fondo Schleck, au début du mois de juin. Et ils sont arrivés sur le sol écossais mercredi.

”On a quitté la pluie pour un climat plus ou moins sec… pour le moment, sourit Jérôme, qui participe à un Gran Fondo des championnats du monde pour la deuxième fois. J’avais couru à Poznan, en Pologne, en 2019. Et j’avais ramené la médaille d’argent, se souvient-il fièrement. Alisson, elle, avait terminé quatrième. Pourtant, on n’avait pas pris la chose totalement au sérieux. La veille de la course, on était au restaurant pendant que les autres concurrents avaient les jambes en l’air pour se préparer (rires).”

La médaille d'argent de Jérôme Gilbert, en 2019. ©Jérome Gilbert

Porter haut les couleurs belges

Ce vendredi, à Perth (une heure de route de Glasgow), les deux amoureux parcourront les 160 kilomètres (avec un peu plus de 2000 mètres de dénivelé) dans le même état d’esprit. “Faire mieux qu’en 2019 sera difficile, d’autant plus que je suis personnellement moins entraîné qu’en 2019, mais quand on accroche un dossard, on veut toujours terminer le plus haut possible. Je sais que je devrai bien négocier les deux longues côtes de sept et six kilomètres car je ne suis pas un grimpeur. Un top 20 serait une satisfaction”, indique Jérôme, qui a mis fin à sa carrière professionnelle en 2015. “Mais sur une course d’un jour, on sait que tout peut toujours se passer. Quant à Alisson, elle est dans une excellente condition et voudra porter les couleurs de la Belgique le plus haut possible.”

Les deux amoureux pourront, dans tous les cas, profiter des conseils avisés d’un certain Philippe Gilbert, le frère de Jérôme. Champion du monde à Valkenburg en 2012, le Remoucastrien sait évidemment de quoi il parle. “On est souvent en contact ces dernières heures et Phil n’est jamais avare de conseils. Mais je sais déjà ce qu’il va dire : être attentiste, compter les efforts, ne pas s’éparpiller et rester un maximum dans les roues.”

Jérôme, qui tient désormais un magasin de cycles à Banneux (Bbikes) a vu pas mal de ses clients s’arrêter pour l’encourager ses dernières heures. Et la plupart d’entre eux ne souhaitent qu’une chose : avoir une deuxième champion du monde dans la famille Gilbert.