Les Pays-bas de van der Poel et le Danemark de Perdersen : la menace vient du Nord pour les Belges aux championnats du monde de cyclisme

Van der Poel veut oublier l’hotelgate de Wollongong

Mathieu van der Poel semble entretenir une forme de relation amour-haine avec le rendez-vous arc-en-ciel. Si celui qui incarnera l’un des grands favoris au titre mondial ce dimanche a déjà engrangé cinq titres de champion du monde en cyclo-cross, jamais encore il n’est monté sur le podium de la course sur route en trois participations. Entre son coup de fringale d’Harrogate (2019) et sa huitième place à Louvain (2021), c’est surtout l’affaire dite de l’hotegale que le Néerlandais cherchera à définitivement oublier en Écosse. Déjà pointé comme l’un des principaux prétendants la saison dernière à Wollongong, MVDP n’avait pas véritablement vécu la préparation idéale puisqu’il avait passé une bonne partie de la nuit précédant la course… au poste de police. Excédé par le comportement de deux jeunes filles engagées au sein du couloir de son hôtel dans une folle partie de knock-and-running, ce drôle de jeu qui consiste à tambouriner aux portes avant de déguerpir, van der Poel avait perdu son calme en fin de soirée (22h40) et repoussé l’une des adolescentes qui avait été légèrement blessée au bras. Entendu durant la nuit par les autorités, le coureur de chez Alpecin-Deceuninck avait pu regagner sa chambre vers 4h du matin, mais cette approche contrariée du Mondial l’avait contraint à abandonner après une trentaine de kilomètres à peine. D’abord condamné à une double amende (total d’environ 1000 euros) et une interdiction d’entrée de trois ans sur le territoire australien, le Néerlandais avait ensuite remporté son appel et vu l’ensemble des sanctions effacées.

Un épisode qui a visiblement poussé la fédération néerlandaise à une profonde remise en question puisque tout le couloir dévolu aux coureurs bataves a, cette année, été privatisé. “Nous avons été critiqués car Mathieu ne dormait pas au même endroit de l’hôtel que le reste de l’équipe, mais c’est parce qu’il était arrivé malade aux antipodes que nous avions pris soin de l’isoler”, détaillait il y a peu le sélectionneur Koos Moerenhout.

Tout le couloir dévolu aux coureurs néerlandais a, cette année, été privatisé.

Cette saison aussi, van der Poel a été quelque peu gêné par une maladie dans sa préparation. Une infection virale l’a en effet contraint à un traitement par antibiotiques durant plusieurs jours lors de la seconde partie d’un Tour de France qu’il a terminé pour la toute première fois de sa carrière. Pour échapper à la météo détestable sévissant actuellement sur la Belgique (il réside en région anversoise), c’est sous le soleil espagnol que le petit-fils de Raymond Poulidor a choisi de peaufiner sa forme. Van der Poel a ainsi partagé plusieurs sorties d’entraînements avec son compatriote Jan Maas ou un certain Greg Van Avermaet et semble prêt à emmener une sélection qui comptera aussi deux autres précieux atouts.

C'est sous le soleil espagnol que MVDP a peaufiné sa préparation. ©Strava

”Ce tracé technique, que certains comparent à une sorte de cyclo-cross géant, conviendra forcément à van der Poel (NdlR : qui a d’ailleurs terminé 2e de l’Euro 2018 disputé à Glasgow sur un circuit partiellement similaire), mais attention à van Baarle et Olav Kooij, prévient Sven Vanthourenhout. Le premier est capable de conclure de longues échappées alors que le second possède une super pointe de vitesse !”

La grenouille Pedersen en leader des Danois

Champion du monde surprise en 2019 dans le déluge de Harrogate, Mads Pedersen s’est, depuis lors, construit un palmarès (Gand-Wevelgem, 2 étapes du tour, 3 de la Vuelta, Kuurne-Bruxelles-Kuurne…) qui a définitivement prouvé que ce titre ne devait rien au hasard. “On sait que Pedersen marche souvent bien sous la pluie et aime les conditions difficiles, continue le sélectionneur national belge. Or, les prévisions pour dimanche annoncent pas mal d’averses… Avec un gars comme Asgreen qui pourra servir de franc-tireur mais aussi des coureurs comme Cort, Kragh Andersen, Morkov pour emmener un sprint et Skjelmose, le Danemark possède un collectif vraiment solide qui risque bien de peser sur la course.” On sait donc sur quelles tactiques il faudra tenter de loucher…