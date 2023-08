Tiesj Benoot sur le circuit des championnats du monde de Glasgow: "Le moins beau parcours que j’ai vu pour un Mondial…"

En croisant la route de l’équipe France lors de l’entraînement collectif de ce vendredi, Tiesj Benoot a pris le temps d’échanger quelques mots avec son équipier de chez Jumbo-Visma Christophe Laporte. “Lui ai-je demandé de ne pas rouler trop fort derrière Wout ? rigolait le Gantois. Non, j’ai juste pris de ses nouvelles car on ne s’était plus vu depuis l’arrivée du Tour sur les Champs Elysées il y a près de deux semaines de cela.”