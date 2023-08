Cinq témoins racontent les coulisses du titre mondial d’Evenepoel en Australie : “Remco nous a fait un cadeau pour la vie !”

16 000 kilomètres ont beau séparer Wollongong du siège de Belgian Cycling à Tubize, Sven Vanthourenhout n’a pas besoin de trifouiller les recoins de sa mémoire pour remonter les souvenirs encore vivaces d’un dimanche 25 septembre 2022 qu’il n’est pas près d’oublier. Il est 8h31 en Belgique lorsque Remco Evenepoel franchit, les poings serrés, la ligne d’arrivée tracée au bord de l’océan Pacifique et devient le septième plus jeune champion du monde élites de l’histoire du cyclisme (22 ans et 243 jours). “Un instant de purs frissons” pour le Brabançon qui déclenche au pays un gigantesque lancer de croissants collectif. Un sacre suprême dont cinq témoins directs nous ont aidés à reconstruire le fil en nous plongeant dans les coulisses de l’un des grands instants du sport belge.

L’avant-course : “On se sentait comme dans un cocon”

”Monter le plus vite possible sur le vélo ? Non, aller le plus vite possible dans mon lit surtout !”

Les yeux encore fatigués par le coucher tardif qui avait succédé à sa victoire finale sur la Vuelta, Evenepoel avait hiérarchisé les priorités de son arrivée sur le sol australien. Débarqué à l’aéroport de Sydney au petit matin le mercredi (14/9), le Brabançon traduit ses paroles en actes en profitant d’abord de la vue qu’offre le Headlands Austinmer Beach Hotel sur l’océan Pacifique avant de s’écrouler sur son matelas.

Evenepoel à son arrivée au sublime Headlands Austinmer Beach Hotel. ©POO

”Après une Vuelta éprouvante, un voyage de plus de 24h et un jet-lag important (8h) avec l’Europe, l’essentiel tenait dans la récupération lors des premiers jours, raconte Serge Pauwels, l’adjoint du sélectionneur national. Remco a donc beaucoup dormi.”

Arrivé quelques heures plus tard en ordre dispersé, le reste de l’équipe choisit de s’offrir un entraînement léger le long des sublimes routes côtières. “Une séance à laquelle n’a pas participé Remco parce que… il ne s’est pas réveillé à temps, sourit Pauwels. Il s’est gentiment fait charrier par certains, mais il avait clairement besoin de ce repos.”

guillement Quand Remco vous dit qu'il se sent prêt...

Un chambrage en règle qui traduit l’excellente atmosphère dans laquelle baigne rapidement le clan belge. À l’entraînement comme dans les couloirs de l’hôtel, cela rigole sans qu’aucun clan ne se dessine, alors que beaucoup s’interrogeaient sur l’état des relations entre Evenepoel et van Aert après la faillite du Mondial de Louvain. “Cela a entretenu un feuilleton auprès de certains médias, mais un à deux mois après l’incident, Remco comme Wout avaient tourné la page”, assure Vanthourenhout.

Aucune tension n'est apparue entre van Aert et Evenepoel. ©JDM

Dans le garage du Headlands Austinmer au sein duquel les mécaniciens ont entreposé les vélos et où les coureurs se préparent avant leur sortie d’entraînement, les deux leaders rigolent ensemble sans faux-semblant. “Je n’ai jamais perçu le moindre signe de tension, raconte Pieter Serry, l’équipier d’Evenepoel à l’année et sélectionné pour être du voyage aux antipodes. Si vous voulez connaître l’ambiance qui règne dans un collectif, quel qu’il soit, le moment des repas est l’un des plus révélateurs. Bien loin d’avoir chacun le regard vissé sur leur smartphone, tous les coureurs prenaient plaisir à discuter, restant parfois attablés pendant plus d’une heure après la fin du repas. En amont de chaque entraînement, Jasper Stuyven tentait de trouver un bar à café sympa où faire une pause. On y a souvent rigolé aux éclats ! Loin de la pression médiatique et populaire qui règne souvent en Belgique, nous avions le sentiment de vivre dans un petit cocon. De la durée de notre séjour sur place nécessaire à encaisser le décalage horaire à l’engagement d’un diététicien de pointe : tout avait été fait pour nous mettre dans les meilleures conditions. La vie d’un groupe est parfois difficilement décryptable, mais la mayonnaise a tout de suite pris comme on dit.”

La rigolade était de mise lors des pauses café à l'entraînement. ©JDM

Sur le vélo, Remco Evenepoel a les jambes qui retrouvent, elles aussi, le sourire. “Le lendemain du contre-la-montre individuel (NdlR : 18/9, 3e une semaine avant la course en ligne), Remco m’a directement dit qu’il sentait avoir récupéré sa pleine condition, témoigne Nicolas Coosemans, son mécanicien depuis les juniors. À l’entraînement, lorsqu’on le connaît bien, cela sautait de toute façon aux yeux. Sa fréquence de pédalage, la force et la vitesse qu’il dégageait : tous les indicateurs étaient au vert. Je me souviens qu’après une séance d’interval sur le Mount Keira, il avait soufflé : 'Je me sens vraiment bien, je suis prêt.' Et quand Remco vous dit cela, il se trompe rarement quant à ses sensations…”

La course : “L’un des plus grands numéros que j’ai pu voir”

”Je suis l’équipier de Remco depuis son passage dans le peloton pro et je crois donc savoir déchiffrer ses petites manies, sourit Pieter Serry. Rien qu’à la manière dont il épingle ses dossards, on peut rapidement voir dans quel état d’esprit il se trouve. Et ce dimanche-là, il était extrêmement déterminé…” Les écouteurs un moment vissés sur les oreilles, Evenepoel se passe ses morceaux de hardstyle dont il raffole (D-Sturb et Vertile en particulier). Dans l’esprit de chacun des huit coureurs de l’équipe, le plan de bataille pour les 266,9 kilomètres au programme est extrêmement clair.

Evenepoel est un fan de hardstyle. ©JDM

”J’aime discuter de longues semaines en amont du rôle de chacun afin de confronter ma vision à celle de mes hommes pour ainsi construire une stratégie claire pour tout le monde, explique Sven Vanthourenhout. La veille de la course, j’avais rassemblé coureurs et membres du staff dans le petit appartement qui me servait de chambre à l’hôtel. Je voulais y détailler une dernière fois la tactique et m’assurer que tous les détails étaient clairs pour chacun. J’ai eu à cet instant la confirmation de la conviction qui m’habitait depuis que nous étions arrivés en Australie : tout le monde voulait qu’un Belge devienne champion du monde, peu importe lequel.”

guillement "On s'est regardés, et les larmes ont coulé."

Une vingtaine de kilomètres à peine après le départ de Helensburgh, Evenepoel se porte à la hauteur de la voiture de son sélectionneur. “Sans oreillette, c’est la seule manière de communiquer et on se disait donc avec Sven qu’il devait y avoir quelque chose d’important, se souvient Serge Pauwels. Mais Remco débordait juste d’un tel enthousiasme qu’il voulait nous dire à quel point il se sentait bien. 'J’ai vraiment de super jambes' nous a-t-il lancé.” Quelques instants plus tard, Pieter Serry plonge dans une échappée lointaine d’une quinzaine de coureurs (à 152 km de l’arrivée) avant qu’une initiative de la France (à 75 km de l’arrivée) ne provoque la formation d’un groupe de 20 hommes parmi lesquels Evenepoel, Hermans et Dewulf.

”Je crois qu’on pourrait recourir ce Mondial dix fois qu’il serait pratiquement impossible de réécrire un scénario à ce point parfait, sourit Vanthourenhout. Car même si vous faites tous les bons choix, les situations de course dépendent aussi du comportement de vos adversaires. Or, nous avons toujours eu la main sur les événements en imposant la loi du nombre à certains instants clés.”

Evenepoel fonce en solo vers la victoire. ©belga

Après être passé à l’offensive avec Lutsenko à 35 km de l’arrivée, Evenepoel s’envole ensuite dans un solo lancé à 26 km du but, lors de l’avant-dernière ascension du Mount Pleasant. “Le dernier tour de Remco est l’un des numéros physiques les plus impressionnants qu’il m’a été donné de voir dans ma carrière, continue le coach national. Réussir à s’octroyer un avantage de près de deux minutes sur un peloton auquel appartiennent les meilleurs coureurs du monde, conserver un tel niveau de puissance après six heures de fou, c’était fou… Le cyclisme reste un sport mécanique, et beaucoup de choses peuvent arriver, mais lorsque le Brabançon a retrouvé le bord de mer dans les 5 derniers kilomètres et que nous étions juste derrière lui avec la voiture en cas de besoin, on a compris qu’on assistait à un truc hors norme. On s’est regardés avec mon adjoint Serge Pauwels, assis à ma droite, et le mécano Nicolas Coosemans installé à l’arrière et les larmes ont coulé dans un silence plein d’émotions. Il n’y avait pas besoin d’y mettre des mots…”

L’après-course : l’explosion de la Remcomania

Tombé dans les bras de ses équipiers, Evenepoel est ensuite emmené vers ses obligations protocolaires. “C’est comme un tsunami qui emporte en un instant deux heures de votre vie, rigole Guy Vermeiren, l’attaché de presse de Belgian Cycling en charge de guider alors le nouveau champion du monde. C’est évidemment plus agréable de parler aux médias après un succès de cette envergure, mais Remco a pris le temps pour tout et chacun. Dans la voiture qui nous ramenait ensuite à l’hôtel, je lui ai signalé que de nombreux fans et supporters l’attendaient. J’avais repéré une entrée dérobée en amont et je lui ai demandé s’il souhaitait éviter la foule et emprunter ce chemin. Il m’a de suite lancé : 'Non, ces gens attendent depuis longtemps pour moi et certains sont venus de très loin : je veux aussi partager cela avec eux.'”

Evenepoel a tenu à aller à la rencontre de ses supporters à l'hôtel. ©belga

Dans la salle privatisée à l’étage du Headlands Austinmer par Belgian Cycling, Evenepoel trinque au Kidibul (il ne boit jamais d’alcool) pendant que ses équipiers s’offrent quelques bières. “On a ensuite remis le cap sur Wollongong, mais la vie nocturne n’y était pas débordante, sourit Pieter Serry. Tout le contraire de la foule sur la Grand-Place de Bruxelles à notre retour en Belgique (rires). Remco est l’un des leaders les plus reconnaissants avec qui il m’a été donné de travailler. Il voulait qu’Yves Lampaert et moi soyons à ses côtés sur le balcon de l’hôtel de ville. J’appelle ça la classe ! Avec cette aventure, Remco nous a fait un cadeau pour la vie.”

Pieter Serry a gratifié ses équipiers d'une hilarante imitation de Rocky. ©JDM

Des moments auxquels repense chaque matin ou presque Nicolas Coosemans, son mécanicien. “À côté du vélo qu’il enfourchait lors des JO de Tokyo offert en guise de cadeau de mariage, il y a peu pour le musée que j’ai le rêve d’un jour monter, Remco a fait faire à tout le staff des tasses à café aux couleurs arc-en-ciel qui accompagnaient un maillot dédicacé. Ce ket n’a que 23 ans, mais quel grand monsieur !”

Evenepoel tombe dans les bras de Nicolas Coosemans. ©JDM