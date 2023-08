Wout van Aert veut enfin réaliser son rêve arc-en-ciel aux Mondiaux de Glasgow : “La technique du cyclo-cross peut m’aider”

Mais il l’a fait. Il suffit de voir ses entraînements, parfois très longs (plus de 200 kilomètres) des quinze derniers jours pour se convaincre que le coureur de la Jumbo-Visma n’arrive pas à Glasgow avec la fleur au fusil. Entre deux biberons, il a travaillé dur. “J’ai essayé de m’entraîner un maximum durant ces dernières semaines et j’ai réalisé de gros blocs. J’espère être prêt.”

Pour assouvir un des objectifs principaux de sa carrière : être champion du monde.

Le parcours : “Beaucoup d’endroits pour faire la différence”

Pour lui, Glasgow est loin d’être une découverte. Parce qu’il y a été médaillé de bronze au championnat d’Europe de 2018 (derrière Trentin et van der Poel). “Je me souviens surtout qu’il pleuvait”, sourit-il.

Et aussi parce qu’il avait déjà effectué une première reconnaissance du parcours des Mondiaux, en mai dernier. “Mais le circuit n’était pas encore fermé donc je l’avais exploré avec un vélo de ville.”

Ce vendredi, pour la première fois, les routes ont été entièrement fermées à la circulation dans Glasgow. L’occasion pour van Aert d’analyser en profondeur le tracé et de se tester sur certains passages cruciaux. “C’est toujours un peu bizarre de rouler un championnat en plein centre-ville mais cette atmosphère me plaît, d’autant qu’on peut s’attendre à voir énormément de monde autour des routes”, précise-t-il. “Le parcours va être difficile et il y a peut-être un peu trop de virages. Mais il y a beaucoup d’endroits pour faire la différence, et pas seulement la dernière côte (Montrose Street et son passage à 13 %).”

Ces derniers jours, deux qualificatifs sont principalement revenus au moment de décrypter le parcours : critérium et cyclo-cross. “C’est la mode de toujours chercher des comparaisons et je les comprends en partie. Mais un cyclo-cross, ça dure une heure. Ici, on parle d’une course sur route de 270 kilomètres. Au vu du nombre de virages, il est vrai que les qualités techniques d’un cyclocrossman sont un avantage. Mais bon, on est beaucoup à avoir cette caractéristique dans le peloton.”

Les trois leaders belges : “Remco et Jasper ont montré plus que moi”

Le ménage à trois entre van Aert, Remco Evenepoel et Jasper Philipsen a été le sujet principal de plus de 50 % des questions posées par les journalistes belges et étrangers aux coureurs, ce vendredi. On sent qu’il s’agit d’une des attractions de ces championnats du monde.

”C’est vraiment spécial d’avoir trois leaders comme cela, admet l’Anversois. C’est fou de se dire qu’un pays comme la Belgique possède trois coureurs aussi fort. Mais il est clair que c’est une situation qui sera difficile à gérer car nous possédons trois profils différents. Mais nous sommes suffisamment professionnels pour parvenir à travailler ensemble. Remco est celui qui peut attaquer, Jasper est le sprinteur et moi, je suis un peu entre les deux. Il faut voir le positif : avec plusieurs cartes dans notre manche. Remco et Jasper ont montré plus que moi ces dernières semaines mais c’est le plus frais qui s’en sortira le mieux.”

Le scénario : “Tout le monde peut se retrouver devant”

Lorsqu’on lui demande quelle sera la tactique adoptée par la Belgique, dimanche, van Aert botte (évidemment) en touche : “On ne va pas la dévoiler à nos adversaires.”

Mais il n’empêche que le champion de Belgique du contre-la-montre a une idée bien précise de la manière dont la course pourrait se dérouler. “Je m’attends à une élimination de l’arrière et à un final qui s’ouvre très tôt. Je ne pense pas que la dernière montée soit assez difficile pour faire une grande différence donc certains vont se découvrir tôt. Les sept ou huit derniers kilomètres sont sinueux et il va bien falloir digérer l’accumulation des efforts courts. Je peux très bien me retrouver à l’avant mais cela peut être également le cas de Remco ou Jasper. Il faudra être prêt à faire face à différentes situations de course.”

Son objectif ultime : “Je rêve de ce maillot”

Toujours placé, jamais gagnant. C’est un peu l’histoire de van Aert avec les Championnats du monde. Deuxième en 2020, 11e en 2021 et 4e en 2022, le Belge – qui était à chaque fois cité parmi les grands favoris – n’a pas encore pu concrétiser ses occasions. C’est aussi un peu l’histoire de sa saison, lui qui a vécu un Tour de France frustrant et qui n’a remporté que le GP de l’E3 comme course en ligne en 2023.

Une situation qui lui donne encore plus faim. “J’ai déjà remporté le Championnat du monde à quatre reprises en cyclo-cross donc je sais ce que ça fait de porter un maillot arc-en-ciel. J’ai été plusieurs fois proche de réussir la même chose sur la route et c’est mon rêve d’être champion du monde.”

S’il y parvient, l’été 2023 sera définitivement le plus inoubliable de sa vie.

