"C'était l'une de mes journées les plus difficiles de ma vie sur un vélo" : Pogacar exténué après les Mondiaux

Pogacar n'a pas su suivre l'attaque du vainqueur Mathieu van der Poel. "Il était vraiment très fort aujourd'hui. Personne dans le groupe n'a pu répondre. On a même dû souffler un moment. Et dire qu'il est tombé dans un virage, Mathieu était incontestablement le plus méritant aujourd'hui."

Dans le sprint pour la médaille de bronze, Pogacar a devancé de quelques centimètres Mads Pedersen qui semblait être le favori. "J'ai d'abord essayé d'attaquer dans le dernier kilomètre dans la dernière montée, mais je n'ai pas réussi à faire d'écart", a-t-il expliqué. "Évidemment, je rêvais de l'or, mais une quatrième place, au pied du podium, je n'en voulais pas. J'ai donc lancé mon sprint de loin et j'ai fini par l'avoir. Je suis content de ma course, mais c'est dommage pour Mads, c'est quelqu'un que j'apprécie et il méritait aussi une médaille."