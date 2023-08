”Quand une nation réussit à placer trois coureurs dans les dix premiers d’un Mondial que seuls 51 coureurs ont bouclé, il serait fou de dire qu’ils se sont loupés. Il est toujours assez facile de refaire le film a posteriori, mais je trouve que les Belges ont fait la course qu’ils devaient faire. Oui, c’est vrai, on a pris les choses en main à plusieurs moments clés parfois assez loin de l’arrivée mais quand vous prenez le départ avec une telle sélection, il est impossible de se cacher et de ne pas prendre ses responsabilités. Les Pays-Bas ont, eux, été plus économes mais ils ne s’appuyaient pas sur le même collectif.”

Van der Poel est le meilleur pilote du monde

”On avait présenté ce circuit de Glasgow comme un cyclo-cross asphalté et ce n’est pas un hasard si c’est le champion du monde de la spécialité qui s’est offert son second maillot arc-en-ciel de la saison dimanche. Les relances, le placement, les efforts explosifs et la technique : c’est sa spécialité et il incarne assurément le meilleur pilote du peloton… même s’il s’est fait une belle frayeur en chutant. Il a couru avec beaucoup de justesse en se dispersant par exemple moins qu’un Evenepoel à qui ce circuit ne convenait pas véritablement.”

Mathieu a davantage l’instinct du vainqueur que Wout

”Cela fait plusieurs années déjà que l’on parle d’un complexe van der Poel dans le chef de van Aert. C’est vrai que leurs duels dans les grands rendez-vous tournent clairement à l’avantage du Néerlandais mais cela s’explique selon moi d’abord et avant tout par le nez. Mathieu possède davantage l’instinct du vainqueur que Wout. Il a un vrai flair pour sentir quand attaquer. Sa préparation sur le Tour a par ailleurs été idéale, il y a mêlé gros efforts et journées dans le gruppetto. Une course lors de laquelle, je continue à me demander pourquoi on demande à van Aert de se mettre autant à la planche…”